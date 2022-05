Prohíben a Bárbara Torres acceso a la alfombra roja de "The Valet", protagonizada por Eugenio Derbez

Con motivo del estreno de la película "The Valet", protagonizada por el actor y comediante Eugenio Derbez, se llevó a cabo un evento en la Ciudad de México para promocionar dicho largometraje exclusivo para la plataforma Star+, bajo la dirección de Richard Wong y escrito por Bob Fisher y Rob Greenberg.

A este evento acudieron varios famosos para apoyar a su compañero y amigo Eugenio Derbez, como fue el caso de la actriz argentina Bárbara Torres, recordada por su personaje de "Excelsa" en la exitosa serie "La Familia P. Luche", producida y protagonizada por el hijo de Silvia Derbez, una de las grandes actrices de la época de oro del cine mexicano.

Bárbara Torres tuvo un bochornoso e incómodo momento, ya que por varios minutos no le permitieron el acceso a la alfombra roja de "The Valet". Aunque no se ha dado a conocer motivo, han surgido varios rumores, entre estos: no estaba en la lista de invitados o el personal de seguridad no la reconoció.

La reportera de espectáculos Berenice Ortiz, publicó un video en su canal de YouTube, donde se muestra la molestia de Bárbara Torres al negársele entrar a la alfombra roja del evento, sobre todo, cuando sus compañeros actores Luis Manuel Ávila y José Miguel Pérez Saint Martin, quienes interpretaron a "Junior" y "Ludoviquito" en "La Familia P. Luche", accedieron sin ningún contratiempo.

En el video antes mencionado, se ve como Bárbara Torres y unas personas de su equipo de trabajo, preguntan a los miembros del staff del evento, sobre lo que estaba ocurriendo.

Bárbara Torres se le permitió pasar unos minutos después. Foto: Agencia México

Unos minutos después, Bárbara Torres pudo desfilar por la alfombra roja de "The Valet"; en sus redes sociales manifestó: "como me divierto en las alfombras rojas". Hasta el momento, la actriz no ha comentado nada sobre aquella situación.

Usuarios de redes sociales han manifestado que, posiblemente, Bárbara Torres no estaba invitada, y hasta han culpado a Eugenio Derbez, "que mala onda de Derbez, porque no porque esté triunfando en el gabacho, significa que va a hacer menos a la gente con la que trabajó tantos años y que le dieron la fama que hoy tiene la verdad".

Otros usuarios mencionaron que la actriz no iba vestida apropiadamente para el evento, por lo cual no le querían dar acceso.

Por otra parte, "The Valet" es una película de comedia romántica estadounidense, un remake de la película francesa, con el mismo nombre, de Francis Veber. Es protagonizada por Eugenio Derbez y Samara Weaving. También cuenta con las actuaciones de Max Greenfield, Betsy Brandt, Marisol Nichols, Amaury Nolasco, Carmen Salinas, Noemí González, Armando Hernández, Carlos Santos, Ravi Patel y John Pirruccello.

La trama sigue a un valet de estacionamiento (Eugenio Derbez), quien es contratado para salir con una actriz (Samara Weaving) que intenta encubrir una aventura.