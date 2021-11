"Prohibido", la nueva canción de Gustavo Gambarroti con ritmo y sensualidad, a dueto con Nik Salazar

Gustavo Gambarrotti , quien actualmente reside en Los Ángeles, California, cumplió también el sueño de graduarse del Musicians Institute en Hollywood. Su anterior sencillo "Me quiere a mí" en colaboración con Rocky y Blasty , ha alcanzado el top 10 de las canciones más escuchadas en todo Ecuador.

Después de estudiar, aprender a tocar algunos instrumentos y no dejarse caer, es en Nueva York que logra el apoyo de un grande, Don Lawrence, entrenador vocal de artistas como Lady Gaga y Christina Aguilera, convirtiéndose en su maestro.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

