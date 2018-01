Prometen nueva música en producciones del 2018

Mazatlán.-La música no se detiene y cada vez los artistas tienen que entrar más al estudio para dar vida a sus nuevas producciones. Algunos ya usaron sus redes y los medios de comunicación para dar un adelanto de lo que vendrá en sus discos que lanzarán este 2018.

Un poco de todo

Entre los que tienen preparadas sorpresas musicales para el público figuran Shawn Mendes. El canadiense lanzará su tercer disco. Dijo que quiere crear canciones que le permitan tocar en festivales. Además, se rumora que incluirá dueto con Niall Horan, exintegrante de One Direction.

Otro de los artistas que va por nuevo disco es Louis Tomlinson. Quien fuera parte de One Direction ya sacó tres canciones, entre ellas, Just hold on, del que será su primer disco solista. Aún no hay título ni fecha exacta, solo que saldrá en 2018 y tendrá pop con electro y hasta rock.

El siguiente material del cantante J Balvin viene en camino. Mientras, ya lanzó el tema Mi gente, incluido un remix con Beyoncé.

Liam Payne, exintegrante de One Direction, está listo para debutar como solista. Su sonido es pop con r&b y hasta música dance, y lo podrán escuchar en la primavera.

Discos

La lista de nueva música en 2018 es larga. También se pueden esperar discos de Carly Rae Jepsen, Franz Ferdinand, Troye Sivan, Axel Muñiz, Lily Allen, Interpol, MGMT, Beyoncé, Gorillaz, Nicki Minaj, Thirty Seconds to Mars y Urband 5.

Zayn Malik

El exintegrante de One Direction consiguió ser número uno con Pillowtalk y se prepara ahora para el lanzamiento de su nueva producción en solitario, Mind of mine. Aún no hay fecha de estreno, pero se rumora que será en enero.

Madonna

La “Reina del Pop” lleva muchos años sin regalar a sus fans nueva música, pero por fin ha declarado que se acabó su silencio discográfico. Madonna ha dicho que volverá en 2018, aunque no ha aclarado si lo hará en forma de gira, disco u otros proyectos. Su anterior disco fue Rebel heart (2015).



Justin Timberlake

Uno de los regresos más inesperados fue el del beatbox boy Justin Timberlake, quien después de cinco años está de regreso con Man out of the woods, su cuarto material de estudio y en el cual, según reveló él mismo, habla más sobre su familia y del lugar donde creció, o sea, de Tennessee. El estreno del material será el 2 de febrero.



Camila Cabello

La ex Fifth Harmony lanzará su primer disco solista, titulado Camila, el 12 de enero. Además de Havana, incluirá Real friends, Never be the same e In the dark. Fecha de estreno el 12 de enero. Ya en las redes lanzó la lista de canciones que lo integran.



Maluma

El colombiano, que se ha colocado como uno de los favoritos, lanzará su nuevo disco, FAME (nombre que también lleva su gira) a principios de este año. Él aún no da el día exacto, pero se vienen más canciones de reggaeton.



Ariana Grande

Tras un 2017 duro por el atentado en su show en Manchester, Ari prepara nuevo disco. Su mánager adelantó que será más maduro, y uno de sus colaboradores, Pharell, dijo que está “muy padre” y lo que cantará es “de otro nivel”.



Jennifer López

El nuevo disco de Jennifer López podría estar incluido en esta lista no como uno de los más esperados de 2018, sino como uno de los más esperados de la década. Lleva ya años diciendo que lo publicaría y sus fans están esperando una fecha definitiva.



CNCO

La boyband latina acaba de celebrar dos años junta, y ya se alista para lanzar su segundo y muy esperado disco. El primer single es Mamita, y luego habrá más reggaeton. Esperan con su nuevo material ganar más premios, como lo hicieron con el anterior.



Amaia Montero

Han pasado tres años desde que viera la luz el que hasta la fecha es el último álbum de estudio de Amaia Montero (Si Dios quiere, yo también), pero eso podría cambiar muy pronto. El disco se llamará Nacidos para creer y se estima que salga el 26 de enero.

Paul Mccarthey

Aseguró que tiene casi listo su nuevo disco de estudio para ser lanzado este año, que tiene como nombre tentativo Fingers crossed. El exintegrante de The Beatles afirmó esto tras ser consultado sobre sus planes para este 2018 por un grupo de fans. Además, respondió que está terminando el nuevo álbum, donde afina los últimos detalles antes de su publicación: “Me gustaría lograr un álbum grandioso”. El anterior disco de McCartney es New.



Lucero

Luego del éxito alcanzado con el disco Enamorada con banda, la cantante informó que este año continuará desarrollando su talento bajo este género, por lo que alista un nuevo álbum con la producción de Luciano Luna. Reveló que la producción se titulará Más enamorada con banda. Precisó que tal como ocurrió en la anterior placa musical, hará dupla con Luciano Luna, quien ha trabajado con Larry Hernández y “El Dasa”, entre otros.



Rihanna

La cantante trabaja en su noveno disco, aún sin fecha exacta de salida, pero el público podrá esperarlo este 2018. Uno de sus colaboradores, Shakka, dijo que estará “absolutamente alucinante”. Ya las cantantes hicieron dueto hace años y fue todo un éxito.



Selena Gómez

Ella avisó en sus redes que está terminando su cuarto disco como solista, y que saldrá muy pronto. Por cierto, una de sus productoras es Julia Michaels, quien también prepara disco.



Justin Bieber

Hablando sobre este chico, se dice que tendremos nuevo disco el año próximo. Y es que ya pasaron más de dos años de que lanzara Purpose, y las beliebers lo extrañan.



CD9

Jos, Alan, Freddy, Alonso y Bryan comenzarán el año con su Tour Modo Avión, pero ya nos habían adelantado que también sacarán nuevo disco en 2018. Detalles no hay más, solo que están checando colaboraciones, pero ¡muy atentas, coders!.