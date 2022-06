"Proof" Live: el sereno concierto de BTS para ARMY, por noveno aniversario y el álbum de antología

La agrupación surcoreana BTS celebra el noveno aniversario de su debut. Y que mejor manera de hacerlo que con música. En conmemoración de esa fecha especial tanto para los siete integrantes de la banda, como para ARMY, a través del canal de YouTube BANGTANTV, se transmitió el tan esperado "Proof" Live, un mini concierto que se realizó en total serenidad, donde resaltó, además del carisma de los Idols, sus dotes artísticos.

De acuerdo con información de diversos medios coreanos, hubo más de 2 millones 100 espectadores simultáneos durante la transmisión de "Proof" Live, que no solo era para celebrar el noveno aniversario de BTS, sino también el lanzamiento de su álbum de antología "Proof".

Durante esta sesión musical, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, interpretaron "Born singer", "Yet to come" (la canción principal del álbum) y "For youth" (tema dedicado a ARMY).

Cabe resaltar que durante "Yet to come", BTS estuvo acompañado por el cantante, compositor, rapero, baterista y productor estadounidense Anderson .Paak, quien junto con Bruno Mars, conforman el super dúo estadounidense Silk Sonic.

Integrantes de BTS comparten sus mejores momentos durante sus 9 años como grupo

Al término de este número musical, RM manifestó que al igual que el título de la canción, "Yet to come" ("Está por venir"), el mejor momento de BTS aún está por llegar, "pero estoy seguro de que cada uno de nosotros, tiene nuestros mejores momentos. ¿Cuál fue tu mejor momento o el más memorable hasta ahora? Por favor díganos brevemente".

Para J-Hope, el 13 de junio de 2013, el día del debut de Bangtan Sonyeondan, "ese día significa mucho para mí, probablemente fue el mejor momento para mí, todavía me emocionó pensando en eso".

Jimin mencionó que el primer concierto que tuvieron como agrupación. "Como saben, BTS no es BTS sin conciertos, hubo un día en que tuvimos nuestro primer concierto. ¿Fue en octubre o noviembre de 2014? Sí, ese fue probablemente el comienzo de nuestros mejores momentos en mi opinión.

Suga recuerda con mucha nostalgia el día que tuvieron su primera exhibición como BTS, el 12 de junio de 2013. "Todavía recuerdo el piso del sótano en el edificio King Kong, Ilchi Art Hall, a la derecha, todavía lo recuerdo, he estado pensando mucho en ese día últimamente".

RM compartió que solían decir que no deberían retirarse de la música, sin antes tener una presentación en la Arena de Gimnasia Olímpica en Seúl, Corea del Sur, "ese día fue uno de mis mejores momentos".

Por su parte, Kim Taehyung, mejor conocido como V, causó ternura entre el ARMY y risas entre sus amigos, al decir que para él, sus mejores momentos fueron esos días cuando Jungkook lloraba, si le preguntaban si estaba llorando. "Pero ha cambiado, bonito y sencillo, no volveremos a ver ese lado de él".

Ante esto, el Golden Maknae de BTS mencionó que las personas cambian con el paso del tiempo. "Por supuesto, yo también he cambiado", le respondió V. Sin duda alguna, el fandom disfrutó este nuevo momento TaeKook.

Para Jungkook, el mejor momento fue cuando se unió a Big Hit Entertainment (hoy conocida como HYBE), "fue el día en que me uní a esta empresa, ese momento cambio todo mi futuro". A manera de broma dijo, "creo que BTS no se existiría sin mí, gracias jajaja.

Jin, el Worldwide Handsome de BTS, externó que todo lo que ha vivido, han sido sus mejores momentos: "sé que necesito saborear solo un momento, pero cada momento fue realmente el mejor para mí".

Los Idols grabaron "Proof" Live en una locación del desierto de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos en abril pasado. Recordemos que en aquel mes, ofrecieron cuatro conciertos en el Allegiant Stadium, como parte de su gira mundial "Permission to dance on stage".