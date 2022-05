Proof of inspiration: BTS explica el porqué de su elección para canciones de su álbum de antología

BTS lanzará el álbum de antología "Proof", en español, "Prueba" (en referencia a "We are Bulletproof", nosotras somos a prueba de balas), a través del cual sus siete integrantes comparten sus pensamientos y reflexiones sobre el pasado, presente y futuro de la banda. Consta de tres CDs que incluyen los mejores éxitos desde su debut en junio de 2013, canciones nuevas (entre estas "Yet to come"), demos y temas que los Idols han interpretado de manera individual y en sub-unidades.

El CD 2 de "Proof" contiene 15 canciones: un tema nuevo llamado "Run BTS" y las demás, fueron elegidas por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook (cada integrante escogió dos).

Como parte de las promociones por el nuevo comeback de BTS, a través de redes sociales fueron lanzados una serie de videos titulados "Proof of inspiration", donde cada uno de los miembros de la extraordinaria boy band originaria de Corea del Sur, explicó el por qué eligieron las canciones para el CD 2 de su álbum de antología "Proof", así como las pruebas que han tenido que superar.

Kim Taehyung, mejor conocido como V, eligió "Singularity" y "00:00 (Zero O'Clock)". Explicó que pensaba en Kim Taehyung y en el artista V como personas separadas y que tenía que elegir entre uno o el otro, tal como se muestra en el MV de "Singularity".

"Fue entonces cuando pensé mucho sobre quién era yo como persona y me sentí un poco confundido al hacerlo".

Resalto que el artista V se presenta en el escenario y se divierte con ARMY, pero Kim Taehyung pasa sus días con familiares y amigos de forma normal, "ahora puedo aceptar ambos lados de mí mismo y al mismo tiempo mantenerlos separados, también he disminuido la carga de pensar tanto, es como cuando se reinicia el día a la medianoche, pero creo que todo este tiempo que pasé reflexionando, fue la prueba que me hizo quien soy hoy".

Jin, el Worldwide Handsome de BTS, eligió "Moon" y "Jamais Vu". El mayor de los integrantes de la agrupación, quiere que ARMY escuche de nuevo este par de temas musicales. "Todos saben que ARMY y yo somos inseparables, tal como la tierra y la luna, es un hecho bien conocido que de eso se trata 'Moon', ahora pienso que estamos en un punto en el que soy ARMY y ARMY soy yo, nos hemos convertido en uno solo".

Kim Seokjin manifestó que el camino que ha tomado hasta ahora, no hubiera sido posible sin ARMY, a quienes considera su prueba viviente y la de BTS, "al igual que en 'Jamais Vu', siempre que las cosas se pongan difíciles y me canse, pensaré en mis amigos y en ARMY, quienes han sido mi refugio y consuelo, y así podre hacer mejor música".

Jimin escogió "Filter" y "Friends" para el CD 2 de "Proof". El joven Idol quería estar a la altura de las expectativas de ARMY, mostrándoles los diferentes lados de su persona. "Sigo teniendo muchos colores distintos por compartir, es posible que me haya sentido incoloro en vez de colorido, si hubiese seguido las ideas de otras personas en ausencia de algo distintivo".

Resaltó que sus "Friends", los integrantes de BTS y ARMY, siempre estuvieron ahí para ayudarle a recordar sobre cuál es su esencia, "y mantenerme centrado en ella, ustedes son mi prueba".

Por su parte, Jungkook, el Golden Maknae de BTS, eligió "Euphoria" y "Dimple". ¿Cuál fue el motivo?

Kookie mencionó lo mucho que le gusta cuando puede cantar junto a sus amigos de la banda y conectar con ARMY, sin importar las canciones. "Eso es lo que he estado soñando, incluso ahora me encanta cuando canto y bailo, me siento increíblemente feliz cuando escucho el rugido del público cuando estoy en el escenario".

Además, su felicidad también se produce cuando las personas se ponen feliz al verlo, "todos los días estoy agradecido y me divierto, yo felizmente haciendo música mientras veo ARMY y sus sonrisas al mirarme, estas son mis pruebas".

Kim Namjoon, mejor conocido en la industria musical como RM, líder de BTS, decidió incluir "Intro: Persona" y "Stay" en el CD 2 de "Proof".

"Intro: Persona", tema musical que el fandom conoció cuando se lanzó el EP "Map of the Soul: Persona", comienza con la pregunta "¿quién soy yo?". Ante esto, RM pensó mucho en eso, "mientras corríamos a toda velocidad desde nuestro debut, e incluso ahora".

El líder de Bangtan Sonyeondan, mencionó tener personalidades diferentes: está Kim Namjoon como ser humano y quien es integrante de una familia y es amigo, y luego está RM, quien hace música.

"Tengo todos estos 'yo' diferentes, por lo que a veces se presenta como una gran carga y es ahí cuanto me pregunto, ¿quién es el verdadero 'yo'? Al final descubrí que todas estas personas, entre las que he estado cambiando, son todas mías y creo en los miembros y ARMY, quienes se quedan a mi lado sin importar cuál de los 'yo' soy, esa es mi prueba".

Suga eligió dos canciones totalmente diferentes: "Trivia: Seesaw", que es relativamente tranquila, y "BTS Cypher PT.3: KILLER (Feat. Supreme Boi)", un tema poderoso y lleno de energía.

"Me pregunto qué tipo de canciones, aunque oscilen, se me ocurren entre estas canciones opuestas, es divertido y significativo llegar a ideas que expanden mi espectro musical, creo que siempre estoy desafiándome a mí mismo, sin límites en el espectro musical, es quién soy y quién es BTS. Supongo que mi música y la de BTS, son el producto de estos pensamientos y las ideas, son nuestra prueba", manifestó Min Yoongi.

Jung Hoseok, mejor conocido como J-Hope, escogió "Her" y "Outro: Ego". Explicó que "Her" es esencialmente una canción de amor pero algunxs ARMYs. "Interpretaron la letra desde un sentimiento más complejo, como la presión de tener que remodelar quien soy para 'ella'".

Asimismo, Hobi compartió que puede haber muchas interpretaciones y ciertamente, hay momentos donde tiene que usar una máscara para ocultar algunos lados de su "yo", los cuales no quiero mostrar a otras personas particularmente.

"Lo escondí porque no quería mostrar ese lado de mí, pero todos esos son 'yo'. Llegué a aceptar todos mis lados como parte de mi identidad, de mi ego, porque los miembros y ARMY aceptan todo de mí tal como soy, mi ego es mi prueba".

Te recomendamos leer:

De acuerdo con Big Hit Music, el CD 2 del álbum de antología "Proof", refleja los colores y gustos musicales de cada integrante del grupo, "y cómo todo esto, junto, forman el encanto de BTS".

En un comunicado, también informaron que el álbum de antología (será lanzado el próximo 10 de junio), que encarna la historia de BTS, "se lanzará cuando comiencen un nuevo capítulo como artistas que han estado activos durante nueve años, para recordar sus esfuerzos pasados".