"Propuso darle el divorcio y su libertad", Grettell Valdez devastada por la petición de Leo Clerc

El empresario suizo Leo Clerc, esposo de la actriz mexicana Grettell Valdez, permanece en su país natal resarciendo el daño por un fraude millonario que cometió. Tiempo atrás viajó de manera voluntaria de México hasta Suiza para enfrentar la justicia; un juez le informó que tenía dos opciones de condena: pagar más de cuatro millones de pesos trabajando o cumplir con una condena de año y medio en prisión. Optó por la primera opción.

Según publica la revista TVNotas, Leo Clerc permanecerá en Suiza cinco años cumpliendo con la orden del juez y ante esto, habría pedido a su esposa Grettell Valdez el divorcio y rehaga su vida con otro hombre.

"Leo le hizo una propuesta con la cual Grettell quedó aún más dolida", aseguró un supuesto amigo cercano a la actriz de telenovelas (ex esposa del actor Patricio Borghetti, pareja sentimental de la conductora de televisión Odalys Ramírez).

Leo le propuso darle el divorcio y su libertad para que pueda rehacer su vida, obvio, esto no le gustó a Grettell, ya que, aunque sabe que él lo hace por amor, ella ya no ve su vida sin él porque lo ama.

Grettell Valdez y Leo Clerc contrajeron matrimonio en diciembre de 2018 en Punta Diamante, en el puerto de Acapulco, Guerrero. Anteriormente la actriz reveló que al casarse con el empresario, sabía lo que había hecho (el fraude millonario en Suiza); mencionó que su esposo estaba buscado la manera de resarcir su error.

"La acción de Leo es muy noble (querer darle su libertad a Grettell), pues ya no quiere verla sufrir ni saber que se siente tan sola, sólo le importa su felicidad; también le dijo que cuando él termine de arreglar su problema en Suiza y regrese, pueden retomar su relación si ella sigue soltera, él no quiere que ella se sienta atada a alguien que no tendrá cerca tanto tiempo".

Por diversos motivos la actriz no ha podido viajar a Suiza para ver a su esposo. Sobre lo que Grettell Valdez le respondió a su esposo, el presunto amigo manifestó a TVNotas: "le dijo que estaba loco, que al único que ama es a él, que no tendría ojos para otro hombre y que lo esperará todo el tiempo que se tarde, Grettell está aferrada a él y se daña".

