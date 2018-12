Protagonista de "Mi gorda bella" destapa romance lésbico

Marianela González, protagonista de telenovelas como "Mi gorda bella" y "Nadie me dirá cómo quererte", hace público que ama a otra mujer. A través de una polémica foto en redes sociales, la actriz destapa su romance lésbico.

Maríanela González había estado durante mucho tiempo en medio de la polémica, respecto a sus preferencias sexuales, y decide no callarlo más y expresarlo a través de sus redes sociales.

Por medio de una imagen en Instagram, Marianela, de 40 años de edad, cuenta la verdad sobre sus sentimientos, luego de que destapó su romance lésbico.

Hoy celebro cada vivencia, cada recuerdo, cada día y cada renacer (…) celebro lo que fui, lo que hoy me convierte en lo que soy, lo que dejé de tener, lo que tengo y lo que vendrá."

La actriz tiene mucho por celebrar en su vida, añade.

Celebro que nada me detiene, nada me frena, ni me encierra y llegaré donde quiera. Celebro cada persona que llegó a mi vida, las que se fueron y las que aún siguen a mi lado. Y hoy más que nunca te celebro a ti".