Pruebas que Johnny Depp y Amber Heard no pudieron usar en el juicio: prostitución y disfunción eréctil

A un par de meses de haber finalizado el llamado "juicio celebrity de la década", protagonizado por Johnny Depp y Amber Heard, salieron a la luz pública una serie de pruebas y estrategias que los actores de Hollywood, no pudieron utilizar durante este mediático litigio, el cual se llevó a cabo en una corte del condado Fairfax, Virginia, Estados Unidos.

Recordemos que, por unanimidad, el jurado falló a favor de Johnny Depp, protagonista de la saga cinematográfica "Piratas del Caribe", en su demanda por difamación en contra de su ex esposa Amber Heard. Ante esto, la actriz, de 36 años de edad y originaria de Austin, Texas, Estados Unidos, deberá pagarle 10 millones de dólares como indemnización.

De acuerdo con el diario The Daily Beast, la pelea legal entre Johnny Depp y Amber Heard, pudo haber sido aún más controvertida, en caso de que sus respectivos abogados, hubieran utilizado todas las estrategias que tenían planeadas.

En una serie de documentos que salieron a la luz pública, la defensa de Amber Heard, pidió a la jueza que fueran incluidos durante el juicio, unos "asuntos personales irrelevantes".

Supuestamente, los abogados de Johnny Depp pretendían usar unas fotografías que revelarían el pasado de Amber Heard, antes de iniciar su carrera en Hollywood: bailarina exótica y haber ejercido la prostitución. "El señor Depp trata, de manera frívola y maliciosa, insinuar que la señorita Heard trabajó una vez como escort".

Por su parte, los abogados de Amber Heard, al parecer, querían presentar un historial médico de Johnny Depp, para demostrar que cuando estuvieron casados, el actor sufría disfunción eréctil, lo que habría generado problemas en su intimidad.

La defensa de la actriz alegada que esto era "absolutamente relevante", ya que explicaría el motivo por el cual, el histrión de Hollywood, habría abusado sexualmente de su entonces esposa.

La jueza Penney Azcarate, no permitió que el jurado tuviera acceso a estas y otras pruebas y estrategias que tenían en manos los abogados de Amber Heard y Johnny Depp.

Te recomendamos leer:

Con respecto al veredicto del jurado, Amber Heard aseguró en una entrevista con Savannah Guthrie, periodista de "Today" de la NBC, manifestó que el jurado estuvo influenciado por todo lo que se decía en redes sociales.

"No hay forma de que no hayan sido influenciados por eso y fue horrible, se fueron a casa todas las noches, tienen familias, las familias están en las redes sociales. Tuvimos un descanso de 10 días en el medio, no hay manera de que no hayan sido influenciados por eso".