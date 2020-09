Público ya no quiere a Edwin Luna y Kimberly Flores en el programa Hoy

Edwin Luna y Kimberly Flores se encuentran en el ojo del huracán, esto después de que compartieran uno foto,donde se les ve en el foro del programa Hoy, esto después de haber aparecido hace unos meses, pues ya no los habíamos visto en el matutino, pero por fin regresaron

Ya estamos listos en @programahoy en universos paralelos que en cierto punto se unen. #teamo @kimfloresgz El amor no reclama posesiones sino que da libertad – Rabindranath Tagore, escribió en la foto donde aparece Edwin Luna y Kimberly Flores muy contentos, logrando más de 13 mil likes.

La foto como era esperarse causó polémica, pues los usuarios comenzaron a decir que el programa Hoy, a no sabe a quien invitar, por lo que al enterarse de que Edwin Luna y Kimberly Flores serían los invitados de lujo, les empezaron comentar de todo en las redes sociales.

"Ahyyy no por eso televisa está como está jaja que nadie lo ve", "Jajajajaja ya me aburrió este men y su esposa o que no tiene casa o que", "Ya regresaron los cirqueros del programa ya regresó la mujer emprendedora, modelo fitness empresaria y sobre todoooo obsesiva por cuidar a sus hijos", le escribieron a Kimberly Flores en Instagram.