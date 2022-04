"Pudo haber sido peor", Farruko vivió fuerte susto; el avión en que viajaba aterrizó de emergencia

Por otra parte, hace unos meses, el boricua sorprendió en medio de un concierto en Miami, Florida, Estados Unidos, al hacer pública su conversión al Evangelio y pidió perdón por el contenido de sus canciones . "Yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones", expresó el artista urbano a los asistentes del concierto en el FTX Arena de Miami, a quienes le enfatizó "que no importa lo que pase una tu vida, Dios te ama".

En sus redes sociales, Pompi Vallejo manifestó que "definitivamente Dios tiene todo previsto", en referencia al aterrizaje de emergencia que no pasó de ser un gran susto, "y que nos recuerda lo agradecidos que debemos estar todos los días, cuando Dios nos permite abrir los ojos".

A través de las stories de su cuenta en Instagram, el cantautor y rapero puertorriqueño Carlos Delsin Reyes Rosado, mejor conocido como Farruko , informó a sus miles de seguidores sobre un contratiempo durante su viaje en avión con destino a Las Vegas, Nevada, Estados Unidos , motivo por el cual tuvieron que aterrizar de emergencia en el aeropuerto del condado de Lubbock, Texas , durante la madrugada de este miércoles. Afortunadamente, del susto no pasó.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

