"Puede ser peor que el Covid-19": Christopher Uckermann rechaza aplicarse la vacuna

A una larga lista de famosos que no van a vacunarse contra Covid-19 se une Christopher Uckermann, quien señaló a la vacuna como peor que el mismo coronavirus.

Mencionando ser más creyente de los remedios naturales que de los medicamentos de laboratorio, el ex RBD comentó no contemplar ponerse la vacuna una vez que sea su turno dentro del esquema de vacunación.

Christopher Uckermann, conocido como Diego en la famosa telenovela ‘Rebelde’ y por formar parte del grupo RBD, señaló en un reciente encuentro con medios de comunicación que no cree en la efectividad de las vacunas, a la vez que desconfía de los efectos secundarios de la que se aplica para Covid-19.

Esto tras ser cuestionado acerca del triste fallecimiento de la abuela de Belinda hace una semana, de quien dijo no haber dado su pésame, recuerda mucho la cercanía que tenían. Christohper Uckermann y la cantante de ‘Egoísta’ fueron pareja cuando los dos eran menores.

“(Era) como una madre para ella, yo desde que la conozco siempre hubo mucha relación, una persona muy linda, y pues sí, hay que cuidar a toda la gente de la tercera edad, no hay que dejarlos atrás también”, dijo.

Ante esto, el cantante y actor fue preguntado acerca de la vacuna contra Covid-19, y si él estará aplicándose una dosis una vez sea su turno dentro del esquema de vacunación.

Christopher Uckermann señaló que considera que los efectos de esta pudieran ser aún peores que los de la enfermedad, a la vez que señaló orientarse más a remedios naturales, y no a medicamentos creados en laboratorios.

“No. No creo en la vacuna, te soy honesto. Creo que puede ser peor que el Covid en sí”, dijo. “Yo soy alguien que personalmente no cree en las vacunas. Las que me pusieron de chico porque porque me las pusieron, pero hoy en día creo en lo natural, de hecho apoyo la alimentación natural, y no, definitivamente yo no me vacunaría”.