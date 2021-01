México.- En este momento la cantante mexicana Danna Paola está disfrutando del gran éxito que ha logrado su reciente material discográfico titulado "K.O.", así como otros proyectos, sencillos y elogios por su talento, sin embargo, una de sus fotografía ha sido fuertemente criticada debido a que aseguran que han abusado del Photoshop para hacerla lucir demasiado delgada.

Como muchos sabrán, la cantante trabaja en colaboración con diferentes e importantes marcas de ropa, una de estas es Puma, la marca de ropa deportiva que se ha convertido en una de las más importantes compitiendo con otras de su tipo como lo son Adidas, Nike y Reebok.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Para publicitar una nueva colección, a la mexicana de 25 años le tocó lucir diferentes atuendos, entre estos un body rojo con la emblemática marca en la parte del frente, luciendo espectacular con un suéter en negro, tenis blancos y calcetines del mismo color, pero con figuras en negro.

Leer más: Bárbara de Regil se cambia de look; ahora es una hermosa rubia

La intérprete de temas como 'Sodio', 'Calla tú' y 'TQyYA' anunciaba su acercamiento a la marca con esta fotografía, sin embargo, los comentarios sobre la supuesta mala edición de la fotografía no se hicieron esperar, ya que señalan que la compañía abusó del Photoshop para hacerla lucir más delgada que dejaron sus piernas demasiado pequeñas, por lo que no encajaron con su cuerpo ni lucieron como de costumbre.

Puma es atacado por abusar del Photoshop en el cuerpo de Danna Paola

"Donde comienza la pierna le sacaron 5 kilos lo otro esta bien pero es chistoso", "Ese photoshop jajajajjaja te pasaste", "Abusaron Del Photoshop", "Esta desnutrida la muchacha", "Que desnutrida no come nada que pedo con @dannapaola", fueron algunos de los comentarios que le hicieron a Danna Paola.

Aunque la cantante sí que tiene un cuerpazo de envidia, la fotografía pudo haberla hecho lucir mucho más delgada que de costumbre, ya sea el ángulo, la edición o la pose, sus piernas se veían muy distintas. Cabe mencionar que la estrella de las telenovelas infantiles siempre ha tenido piernas voluptuosas y torneadas que quedan a la perfección con el resto de su cuerpo.

Hasta el momento la cantautora no se ha pronunciado sobre el tema, que quizás no toque, pues no tiene nada que ver con ella, sino con la compañía a la que se alió para promocionar nuevas colecciones de ropa, pues han sido ellos los encargados de llevar todo el proceso de edición de las imágenes.

Leer más: Sin pena alguna, Mia Khalifa luce sus estrías en diminuto traje de baño

Previo a esta publicación, la cantante disfrutó de días en la playa y fue ahí donde lució su cuerpo como es realmente, y sí que se pueden ver algunos cambios, principalmente en sus piernas, ya que posó a la orilla del mar como toda una modelo y demostró que su cuerpo no es realmente como el de la anterior fotografía.

Así es como luce el cuerpo de Danna Paola sin arreglos

La cantante mexicana de 25 años se lució en un espectacular traje de baño de dos piezas a la moda firmado por la carísima marca Fendi, con el que dejó al descubierto sus curvas y un envidiable cuerpo que la hizo acercarse a los tres millones de me gustas en la plataforma.

Es importante recordar que no es la primera vez que es juzgada por usuarios de Internet por la misma situación, ya que posteriormente reveló nuevas imágenes publicitarias justamente para la misa marca y las críticas no se hicieron esperar. Al vestir un body negro con tenis y un peinado muy a la moda, todos señalaron que lucía como si fuese una mujer menor de edad debido a la edición de las fotografías.