¿Qué Kate, perdón...?, pregunta Aarón Díaz cuando le preguntan por Kate del Castillo, su exesposa

México. Los actores Kate del Castillo y Aarón Díaz estuvieron casados años atrás, luego se divorciaron, y en un encuentro que él tuvo con medios de comunicación se negó a hablar de ella, de hecho fingió demencia cuando le mencionaron el nombre de ella. "¿Qué Kate, perdón...?", cuestionó a un periodista, se informa en distintos portales de noticias.

En 2010, Kate del Castillo y Aarón Díaz se casaron, aunque en su momento ambos aseguraron que lo hicieron debido a la presión social que recibieron por parte de sus respectivos padres y la relación entre ellos teminó mal.

La verdad, y espero no ofender para nada a Aarón, es que yo nunca me quise casar. Yo siempre dije que no quería casarme otra vez y al final mis papás y sus papás querían que nos casáramos. El rompimiento con Aarón fue muy duro, pero fue algo que decidimos juntos”, dijo Kate del Castillo en el programa “Historias engarzadas”.

Y en días recientes Aarón, quien ha participado en telenovelas mexicanas como Teresa, al lado de Agelique Boyer y Sebastián Rulli, y más recientemente en Betty en Nueva York, fue entrevistado para el programa Chisme en Vivo y le preguntaron si trabajaría con Kate en Hollywood, y esto contestó:

¿Qué Kate, perdón? ¡Ah… imagínate, ya pasó más de una década desde que ni siquiera escuchaba el nombre, entonces como se dice en inglés ‘don’t hold your breath’ para que eso pase."

Y tras lo anterior, en redes sociales fans de Aarón Díaz de inmediato lo llamaron “payaso”, “ardido”, “mal educado” o que incluso parece ser un hombre que “odia ser famoso”.

Al parecer, cuando Aarón Díaz le propuso matrimonio a Kate, quien ha protagonizado en Estados Unidos teleseries como Dueños del paraíso y La Reina del sur, ella no tenía claro volver a contraer nupcias tras el fracaso amoroso que experimentó antes junto al futbolista Luis García, y en un programa de Historias Engarzadas, de Mónica Castañeda, afirmó que se casó para darle gusto a su familia y a su novio.

En el mismo programa se relata que Díaz intentó convencer a la Kate para tener un hijo juntos, pero ella no estuvo nunca de acuerdo, por lo que después ambos decidieron de común acuerdo divorciarse. Actualmente Kate está soltera y Aarón casado con la actriz argentina Lola Ponce.

Kate y Aarón se hicieron novios en mayo de 2006, una vez que se conocieron filmando la película Ama de casa, y aunque se llevaban una diferencia de ocho años en las edades (ella de 32 y él de 24), eso no fue impedimento para que estuvieran juntos. La pareja fue captaba besándose en Los Ángeles, California, y las imágenes se publicaron en todos los medios; decidieron separarse en 2007, sin embargo, al año siguiente retomaron su relación sentimental.

Y fue en agosto de 2009 cuando se casaron por el civil en la famosa capilla Viva Las Vegas, y en la singular ceremonia Aarón se disfrazó de Elvis Presley, de quien es ferviente admirador, y Kate de Marilyn Monroe, a quien admira. En septiembre del mismo año tuvieron un segundo enlace matrimonial, el cual fue en el rancho de los papás de Aarón en San Miguel de Allende, donde sus familiares pudieron compartir el enlace ante cerca de 80 invitados.

Aarón y Kate no tuvieron una boda convencional, tampoco hubo lanzamiento del ramo pero, en cambio, y según reportaron algunos medios de comunicación, sí hubo un emotivo discurso por parte de los novios, tampoco hubo luna de miel debido a que los actores tenían mucho trabajo en sus respectivas carreras. Y llevaron un matrimonio a distancia, porque ella viajó mucho a lugares como Colombia y España, ya que grababa La reina del sur.

Sorpresivamente, a través de sus cuentas de Twitter, Kate y Aarón publicaron que su matrimonio llegaba a su final.

Aarón ha sido lo más hermoso que he tenido y lo seguirá siendo, es por eso que hemos decidido separarnos, para poder amarnos siempre", escribió la actriz.

Que difícil es separarte de alguien cuando no es por falta de amor... Más difícil aún, aceptar que una relación tan bonita fracasó por el éxito de dos personas con diferentes caminos", publicó el actor.

