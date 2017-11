"Que adopten perritos", dice Laura Zapata sobre parejas gay

Laura Zapata fue cuestionada sobre las recientes declaraciones que dio Yuri sobre su desacuerdo con la adopción homoparental, a lo que la actriz opinó que cada quién es libre de decir lo que piensa.

En entrevista con Radio Fórmula, lamentó que ahora la gente sea criticada por expresar su parecer sobre diferentes temas, y consideró que en estos tiempos cada quién es libre de decir lo que le plazca.

"Es un tema delicado porque se me van a la yugular, parece que uno no puedo decir sus pensamientos, creo que cada quién se puede rascar con la manita que quiera, con la manita que le guste, con la manita que tenga a la mano", expresó.

Sobre la adopción homoparental, reiteró su respeto a la comunidad gay, pero enfatizó que estas parejas no pueden ir en contra de la naturaleza.

“Entre cuatro paredes cada quién puede hacer de su vida un papalote. Creo que las parejas gay, a quienes respeto profundamente, por naturaleza de su relación, pues no pueden tener hijos, porque un hombre no puede preñar a un hombre ni una mujer puede preñar a una mujer, entonces hay que obedecer las leyes de la naturaleza”, dijo.

Zapata enfatizó que las parejas homoparentales sí pueden adoptar, como por ejemplo perros, gatos, pájaros o peces, pero no niños, pues consideró que éstos tienen derecho a tener una mamá y un papá.

“Las parejas gay si quieren adoptar pueden adoptar perritos, gatitos, pajaritos, pececitos, periquitos, pero es derecho de los niños tener un papá y una mamá”.

Finalmente la actriz pidió no ser condenada por decir lo que piensa sobre este tema que ya le ha traído problemas con actores como Felipe Nájera.

“No me odien por expresar mi pensamiento, tengo libertad”, concluyó.

Con información de El Universal.

Gio Bravo el primer cantante trans de música regional.

Conocido como "El Transformer" nació mujer, pero a la edad de cinco años sabía que no era igual que las demás niñas.

"El Transformer". Foto: Facebook

La música grupera se ha caracterizado no solamente por las letras de sus canciones sino por su ambiente machista, aunque eso no fue impedimento para Gio Bravo "El Transformer" quien es el primer cantante de música regional transgénero.



El joven nació mujer, pero a la edad de cinco años sabía que no era igual que el resto de las demás niñas.



"Desde muy joven de edad no me gustaban los suéteres de niñas, estar vistiéndome con faldas yo tenía primos y yo prefería jugar con mis primos deportes luchitas, yo sabía que era diferente a mis hermanas y a mis primas, pero no sabía exactamente qué era eso".





La madre del joven cantante aseguró que ella misma se encargó de que Gio se comportara como una niña:



"Le ponía yo sus trenzas y lloraba y me decía 'yo no quiero eso', y le decía las niñas se tienen que poner vestido y decía 'yo no soy niña'.



Foto: Facebook

El cambio de Gio ya empezó, y aseguró que en pocos meses se someterá a una cirugía para quitarse el órgano femenino y convertirse en hombre.

"Es un proceso, te hacen evaluaciones psicológicas para asegurarte que estas bien de salud mental y sí es una inyección a cada semana te tienes que inyectar es una hoja grande y si no te la sabes poner si duele muchísimo, primeramente, Dios creo para el año que viene voy a empezar ese proceso ese ya es más complicado, pero si también lo voy a hacer".



Dentro del mundo de la música mexicana el joven ha creado una gran polémica ya que muchos de sus colegas la apoyan mientras que otros le dan la espalda.

"Son reacciones como radicales o me quieren y me poyan o me dicen cosas horribles antes de que eso salga a la luz yo estaba en contacto con algunas disqueras tratando de ver tocando puertas, pero nada más sale todo esto al aire ya ninguna contestación alguna.

Danica Roem primera candidata transexual

La candidata demócrata Danica Roem se convirtió este martes en la primera mujer abiertamente transexual en ser electa legisladora en el estado de Virginia, tras una campaña que conmovió a todo Estados Unidos.

Danica Roem. Foto: Facebook

Según resultados prácticamente finales, Roem, de 33 años, obtuvo 55% de los votos derrotando al representante republicano saliente Robert Marshall, un conservador opuesto al reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT y que se negaba a tratar a su rival como a una mujer.

Marshall ocupaba el cargo desde hace 26 años.



Danica Roem se convertirá así en la primera persona transgénero en ocupar una banca en la asamblea general de Virginia, representando a una pequeña circunscripción cercana a la ciudad de Manassas.

Según el Victory Fund, una organización que financia candidaturas LGBT, la joven será incluso la primera persona trans en una asamblea local de cualquiera de los 50 estados de la Unión.

"2017 permanecerá en la memoria como el año de los candidatos trans, con la campaña heroica de Danica como centro de un movimiento nacional", señaló Aisha C. Moodie-Mills, que dirige el Victory Fund. "Es inevitable que otros sigan sus pasos".