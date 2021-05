"Que alboroto traen conmigo", responde Chiquis Rivera a comentarios de El Chapo de Sinaloa (VIDEO)

La cantante estadounidense Chiquis Rivera compartió en su cuenta de Instagram un breve video mostrando su gran trasero, para promocionar una crema anti celutitis. Esto provocó la indignación del cantante mexicano El Chapo de Sinaloa, quien manifestó que por imágenes como estas las mujeres no son respetadas, lo que ha provocado toda una controversia.

"No me puedo resistir a expresarme sobre el comportamiento de las mujeres que quieren llamar la atención enseñan el cu...", expresó El Chapo de Sinaloa originario de Badiraguato, Sinaloa. El cantante del Regional Mexicano se preguntó si las mujeres que muestran su trasero en redes sociales "¿tienen una cara horrible?".

¿En dónde quedó la dignidad de las mujeres? ¿Cómo tenerles respeto?

Muchas personas han salido en defensa de Chiquis, hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, entre ellas su amiga la cantante Helen Ochoa. "No es posible que existan aún mentes retrógradas, las redes sociales son una libre expresión, no entiendo de qué se asustan si vivimos en un mundo en el que no enseña no vende". Dejó muy en claro que todos "tenemos la libertad de expresar o mostrar en nuestras redes lo que nos parezca lo más adecuado, sea bueno o malo".

Ante todo el escándalo, Chiquis Rivera (ex esposa del cantante Lorenzo Méndez, ex vocalista de La Original Banda el Limón), le respondió a El Chapo de Sinaloa siguiendo las enseñanzas de su mamá, la recordada "Diva de la Banda".

En las stories de su cuenta en Instagram, la sobrina del también cantante Lupillo Rivera, publicó un video donde muestra de nueva cuenta su trasero, usando un extracto de la canción "Los ovarios" que hiciera famosa su mamá. Con la frase "que alboroto traen conmigo", Chiquis reacciona a los comentarios de El Chapo de Sinaloa.

Asimismo en las stories de su perfil en Instagram, publicó el siguiente mensaje: