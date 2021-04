¡Que bárbara! Ana Bárbara se pone diminuto bikini y luce el cuerpazo que tiene a sus 50 años de edad

Luego de causar gran furor con el atrevido vestido rojo que usó en la entrega de los premios Latin American Music Awards 2021, Ana Bárbara vuelve a dejar sin aliento a sus miles de seguidores al mostrar el cuerpazo que tiene a sus 50 años de edad; la cantautora mexicana se puso uno de sus diminutos trajes de baño, luciendo bella y sexy...como siempre.

En su cuenta de Instagram, donde tiene 2.4 millones de seguidores, compartió unas fotografías mostrando su escultural anatomía. A su vez con estas imágenes promocionó su nueva canción "Fruta prohibida".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Eres la reina de mi corazón ❤️" y "la sirena saliendo del mar", son algunos de los comentarios halagadores de parte de sus seguidores. Cabe mencionar que Ana Bárbara se tomó estas fotografías después de su grandiosa noche en los Latin American Music Awards, donde participó en el homenaje al fallecido cantautor Joan Sebastian, interpretando con mucho sentimiento "Secreto de amor".

Leer más: La cantante Ana Bárbara es la reina y la "Fruta prohibida" del género grupero

"Ah bárbara", "cuerpower", "divina", "reina", "hermosa", "'Fruta prohibida' será un éxito bebé, porque está súper bella como la que la canta y su especial voz", "tanta belleza", son otros de los comentarios de parte de sus fans.

Con respecto a su nueva canción "Fruta prohibida" (que compuso hace más de 15 años y han interpretado otros artistas), Ana Bárbara hace frente al machismo que prevalece aún en el Regional Mexicano.

Leer más: Con emotiva imagen familiar, el cantante Luis Ángel Franco, "El Flaco", comparte que su mamá tiene cáncer

En una entrevista con Debate, la intérprete comentó: "me encantaría que con esta 'Fruta prohibida', que es una canción banda-mariachi, me dieran la sorpresa, que me escribas en una semana o dos y me digas: 'Ana Bárbara, ya la escuché hasta debajo de las piedras', eso me encantaría, y no tener que estar luchando y tocando puertas tanto, tanto y tanto".

Sino que se abra al mundo la música tal como es, tal como nació hace 18 años, pero que ahora la estoy cantando yo, y se abra a la voz femenina, sería maravilloso, ese sería mi sueño con 'Fruta prohibida'.