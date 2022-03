¡Qué bomba! Lyn May busca colaborar con Bad Bunny, Daddy Yankee y Residente

Cabe recordar que el tema fue una contestación a la polémica de J Balvin y su canción 'Perra', que según Lyn May , denigra a la mujer. "Yo no soy ninguna perra, yo soy la loba", se escucha a la famosa cantar en su tema.

Y no es la primera vez que la vedette mexicana de ascendencia china demuestra su aprecio por el reguetón, ya que hace algunos meses estrenó su sencillo 'Loba' con ritmos muy bailables orientados al género y una lírica que se asemeja a la que utilizan sus exponentes femeninas.

Sin duda, este 2022, Lyn May está con todo y uno de sus grandes deseos es poder trabajar al lado de algunos de los exponentes más importantes del reguetón. A Daddy Yankee lo destacó como El padre del género urbano.

Como de costumbre, sin guardarse nada, externó que conoce a los raperos del momento, aunque también a las figuras legendarias, a quienes no les cierra la puerta para trabajar juntos, lo que desató todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

Fue durante un reciente encuentro con los medios de comunicación que Lyn May externó su deseo por colaborar con figuras como Bad Bunny, Daddy Yankee y Residente , causando gran revuelo, pues se ha enfocado en el género urbano y sería toda una revolución que el asunto se concretara.

México.- Tras varios años demostrando su talento como actriz, Lyn May se ha enfocado en el mundo de la música y durante una reciente entrevista revela que desea colaborar con algunos de los más grandes íconos del género urbano.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.