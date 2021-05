"¡Qué bonito momento, Manuel!": dice Lucero a Mijares al cantar junto a sus dos hijos

México. "¡Qué bonito momento, Manuel!": dijo Lucero a Manuel Mijares al cantar junto a sus dos hijos Lucerito y José Manuel, en el concierto Siempre amigos, el cual ofrecieron este sábado vía streaming.

Los cantantes Lucero y Mijares ofrecieron un momento inolvidable en sus vidas personales y profesionales al cantar junto a sus hijos El privilegio de amar, tema que años atrás los el par de famosos convirtió en éxito.

Seguramente los fanáticos de Mijares y Lucero gozaron dicho instante en el que la familia deleitó a su público cantando El privilegio de amar, y al final, todos se abrazaron de manera individual para despedir el concierto.

Aunque Lucero y Mijares están divorciados desde hace varios años, su amistad sigue y la buena comunicación también, incluso de ello han hablado a lo largo de estos años en varias entrevistas.

El amor que se tienen como familia saltó a la vista en dicho concierto que estuvo lleno de recuerdos y emociones y los artistas demostraron que la familia es un verdadero lazo de amor.

Los exesposos y par de amigos por siempre disfrutaron presentar a sus hijos, incluso Lucero hizo incapié en que su hijo José Manuel se ha dedicado a amar la música desde niño.

Yo creo que tiene de donde heredarlo y nuestra hija ha decidido cantar y hacerlo más públicamente, pero en este día tan especial, mágica y única hemos querido invitar a participar a nuestro hijo”, dijo Lucer.

Ellos nacieron muy musicales y no ha sido nada forzado, además se han acostumbrado a escuchar todo tipo de música que no lo que usualmente escuchan los chicos de su edad", dijo Mijares respecto a sus hijos.

Por otro lado, mientras Mijares cantó Soldado del amor, su hijo tocaba la batería y Lucero lo apoyaba y seguía cada movimiento de José Manuel, quien ya tiene 19 años de edad.

Lucero y Mijares cantaron temas como Cuatro veces amor, Ya no, No se murió el amor, Electricidad, Me alimento de ti, Bella, Sobreviviré, Veleta, Tácticas de guerra y Piel canela, por citar algunos.

