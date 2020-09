Que cabello, que cuerpo, Gloria Trevi como pocas veces la vemos

México. Gloria Trevi no deja de sorprender con sus publicaciones en redes sociales y esta vez comparte una nueva en Instagram en la que se le ve en un barco y luce su cabello y su cuerpo también; es de esas veces como pocas se muestra, puesto que siempre está trabajando en los estudios de grabación.

Gloria Trevi aprovecha que por la pandemia del coronavirus Covid-19 no hay conciertos en vivo y estos meses se ha dedicado más que nada a descansar. Ahora toma unas vacaciones en un destino con playa, y es en un barco donde posa en bikini, con el pelo suelto y hace caras y gestos a su estilo para saludar a sus fans.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ya saben que soy penosa", escribe Gloria en el título de la imagen, y es que es sabido que la cantante originaria de Monterrey, Nuevo León, México, es en realidad muy tímida, bastante seria, y es en los escenarios cuando da conciertos que se transforma y resulten inolvidables para sus seguidores.

Bella bella bella", "Hermosa", " Si venís para la Argentina te enseño a bailar cuarteto con esa canción preciosa", "Tanta belleza, por favor...", le escriben algunos de sus seguidors, tras ver su video en el que luce feliz de la vida y bella.

Y en realidad Gloria no se sabe estar de brazos cruzados. Aunque no da conciertos por ahora, nunca deja de componer ni armar ideas para sus conciertos nuevos. Eso es algo que la caracteriza desde siempre.

Hace un mes dio a conocer Demasiados frágiles, un tema que escribió especialmente para ella la cantautora Érika Ender y en cuya letra se habla precisamente de estos días dificiles por los que atraviesa el mundo a causa de la pandemia por coronavirus Covid-19.

Y también Gloria compartió en Instagram una fotografía en la que se le mira dentro del estudio de grabación, donde seguramente grabó ya lo que serán algunas de las nuevas canciones que pronto dará a conocer.

Foto de Instagram

Gloria Trevi, definitivamente, una triunfadora

La Trevi es una de las cantantes mexicanas en la actualidad que ha logrado llenar en cuanto lugar se presenta. Hace dos años triunfó con la gira Versus, al lado de Alejandra Guzmán, y luego de manera individual con Diosa de la noche, pero esta tuvo que interrumpirla desde marzo pasado debido a la pandemia del coronavirus COVID-19.

Todos me miran, Vestida de azúcar, Me lloras, Que me duela, Ábranse perras y Vas a recordarme son algunas de las canciones que Gloria ha dado a conocer y se han convertido en éxito en México, Estados Unidos y otros países, donde se ha convertido nuevamente en la sensación.

Pero también se da tiempo para atender a su familia. En días pasados celebró el cumpleaños número 15 de su hijo Miguel Armando y en Instagram publicó una fotografía en la que sale con él en el festejo.

Hoy estamos de celebración! 15 años @miguelarmandogt gracias a todos los q están festejando con nosotros", escribió en el título de la imagen, donde aparece junto a su hijo partiendo pastel.

Ángel Gabriel es el hijo mayor de Gloria Trevi, y tiene 18 años de edad cumplidos. El año pasado se lanzó oficialmente como cantante con temas como Besos menos, y ya cuenta con muchos seguidores, sobre todo en redes sociales.

Puede interesarte: Gaby Spanic estaría a punto de ser embargada, tras perder demanda