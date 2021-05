¡Qué cambiada! Así luce Adele a sus 33 años, en fotos que compartió por su cumpleaños

En festejo por su cumpleaños número 33, Adele compartió con sus seguidores de Instagram una serie de fotografías inéditas, donde luce completamente distinta a cómo muchos la recuerdan.

Adele sacó al mercado su último álbum ‘25’ en 2015, y desde que terminó la promoción del mismo se le ha visto en muy pocas ocasiones, pues la cantante es muy selectiva cuando se trata de apariciones públicas. En estas contados ocasiones, la británica sorprende en cada una, pues su pérdida de peso se hace evidente cada vez más.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: La fotografía de las tres generaciones: Jennifer López junto a su mamá Doña Guadalupe y su hija Emme

Ahora, con sus 33 años cumplidos este miércoles, la intérprete de ‘Someone Like You’ arrasó en redes sociales con fotografías donde presume felizmente su transformación.

Desde sus inicios, con tan solo 21 años, Adele era conocida como una mujer ‘plus-size’, y ha sido únicamente su gran voz y sus habilidades musicales lo que la han hecho destacar entre demás celebridades, con desgarradoras canciones que tocaron profundamente al público.

Pasando por monstruosos éxitos como ‘Chasing Pavements’, ‘Rolling in the Deep’, ‘Someone Like You’, ‘Set Fire to the Rain’ y ‘Hello’, su transformación ha sido muy gradual, y no fue hasta que desapareció y regresó que nos dimos cuenta de que ahora luce mucho más delgada que nunca, pero con su talento aún presente encima de todo.

Festejando este 5 de mayo sus 33 años recién cumplidos, Adele compartió con sus fanáticos tres fotografías, donde podemos ver su evidente cambio al compararlo con una de las fotos tomadas en sus inicios.

“Thirty Free”, escribió la cantante, un juego de palabras que puede traducirse a “Treinta y libre”, pero que en realidad su pronunciación es muy similar a como se dice su edad en acento británico.

Así lucía Adele hace algunos años:

Leer más: A Laura Bozzo "se le pasó" su cita para la vacuna contra Covid-19, ¡dos veces!

Pese a que los fanáticos esperaban finalmente el anuncio de su nuevo álbum, estos quedaron conformes con ver a la cantante contenta al cumplir los 33.

Y es que desde hace años los fans de Adele, y el público en general, han rogado por su regreso a la música, siendo en 2015 su último trabajo discográfico.