¿Qué canciones hicieron famoso al rapero, compositor y productor Drake, ganador del Grammy?

El rapero, cantante, compositor y productor discográfico canadiense Aubrey Drake Graham, mejor conocido en la industria musical como Drake, ha sido ganador de Premios Grammy, Billboard, ha tenido cuatro canciones certificadas triple platino en Estados Unidos, fue galardonado por la revista Billboard como "Artista de la década" y mucho más.

La espera ha terminado para los fans de Drake, quien de manera sorpresiva anunció, mediante sus redes sociales, el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio "Honestly, Nevermind". Ante la llegada de la nueva música del rapero, recordemos cuáles han sido las canciones que lo hicieron famoso.

Comencemos con "Best i ever had", el primer gran éxito comercial de Drake, la cual escribió pensando en una ex novia que tuvo en Canadá, un tema con canto y rap.

"Forever" tiene muchos motivos para ser una de las mejores canciones de Drake; la compuso en honor al jugador de baloncesto LeBron James. La canción formó parte del soundtrack del documental "More Than a Game". Dicho tema tiene una grandiosa colaboración con Lil Wayne, Kanye West y Eminem, tres generaciones del rap en una sola canción.

En la canción "Look what you’ve done", Drake abrió las puertas de su vida familiar. Rapeó acerca de que solía discutir con su madre por dinero y cuando ella lo comparaba con su padre, y de que su tío fue su figura paterna.

Otras de las canciones que hicieron famoso a Drake son "5AM in Toronto", "Lord Knows", "Shot for me" y "Hotline bling", tema con el cual se adentró al mundo del pop. "Escribo canciones pop por una razón, quiero ser como Michael Jackson, quiero ser como los artistas a los que admiré", comentó en una entrevista en aquel momento.

"One dance" e "In my feelings", también forman parte de imperio de Drake en la industria musical. Recordemos que "In my feelings", se transformó en un fenómeno viral en redes sociales, potenciado por el baile de Shiggy.

No podemos dejar de mencionar "Take care" a dueto con Rihanna, "Energy", "Chicago freestyle", "Toosie slide" o "God's plan".

Los fans de Drake esperan con ansias el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio, "Honestly, Nevermind".