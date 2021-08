"Qué chin...te importa", comparan físicamente a Pepillo Origel con Irma Serrano "La Tigresa"

El conductor de televisión Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel, llevó a cabo una transmisión en vivo en su canal de YouTube; todo transcurría muy bien, hasta que una usuaria de esta plataforma le mandó un mensaje diciéndole que se parecía físicamente a la actriz Irma Serrano, mejor conocida como "La Tigresa", además aseguró que el presentador de show "Con permiso" tenía muchas cirugías estéticas.

Pepillo Origel "explotó" ante la comparación con "La Tigresa" y le mandó este claro mensaje a la usuaria Rosario Sánchez: "yo te quiero decir una cosa, porque me pone que ya basta de tantas operaciones, que me parezco a la Serrano, en primer lugar no seas igualada con la señora Serrano, con la señora Serrano no tienes por qué meterte".

Mencionó que se ha realizado una cirugía estética y es algo de lo que ya habló en su momento. "Si me hago otra y pasado mañana otra, qué chingados te importa con eso te digo todo".

Pepillo Origel le dijo a esta persona "no te metas porque yo también me meto, que qué tantas operaciones, que de todos modos lo viejo no se me iba a quitar, majadera".

El también periodista y actor de 73 años de edad pidió a sus haters: "¿te caigo gordo? Pues no me veas y ya punto".

Posteriormente aseguró que no estaba enojado con la usuaria de YouTube antes mencionada: "no me enojé con la mujer esta, qué me importa, que me sigan criticando, pero también así que digan que bruto, no, pero bueno, pásenla muy bien y no estoy enojado, nada más para que entiendan".

