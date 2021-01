¿Qué compartió Jin de BTS con el ARMY en su primer blog en BANGTANTV?

Cinco meses antes de debutar con BTS, Jin publicó en el canal de YouTube BANGTANTV el que sería su primer blog. "12 de enero de 2013, registro de Jin. Hoy me desperté extremadamente temprano, me tengo que relajar y conseguir un buen baño, comí huevos cocidos, hielo picado y tengo que dormir un poco más, pienso que fue bastante bueno para refrescarme, debería hacer esto de vez en cuando", compartió al principio de su video con los seguidores que tenían en aquel entonces, quienes hoy conforman el ARMY, uno de los fandoms más poderosos del mundo.

Hoy hace ya ocho años de aquel primer blog de Jin de BTS y en todo este tiempo, es muy asombrosa la evolución que el Idol originario de Gwacheon, ciudad en la provincia de Gyeonggi, Corea del Sur, ha tenido no solamente de manera física, sino también de manera artística, trabajando siempre muy duro para tener complacido al ARMY.

Los fans de BTS hicieron del hashtag #8YearsWithMoon trending topic, a través del cual enviaron muchos mensajes de amor y apoyo al Worldwide Handsome, publicaron fotografías del antes y después de Jin, así como lo que el cantante representa en sus vidas.

En su primer blog Jin contó que su jefe (seguramente se refería a Bang Si-hyuk, conocido como "Hitman" Bang), le decía que había aumentado de peso cada vez que lo veía.

Pero realmente no lo sé, para ser honesto, pensar que he aumentado de peso...realmente no puedo decir cuál es el estándar para aumentar de peso, pienso que me miro igual que antes. Bueno, si he aumentado de peso, tendré que bajar de peso.