Qué condición pone Lucero para poder regresar a las telenovelas

Lucero es parte de la historia de las telenovelas mexicanas; la también cantante lleva ya 7 años alejada de los foros de televisión en nuestro país, sin embargo, no descarta la posibilidad de trabajar en las nuevas historias de Televisa. ¿Formará parte de la "Fábrica de sueños"?

“Tuve algunas pláticas acerca de algunas de estas historias que están haciendo nuevamente, como estas versiones nuevas, pero en este momento no hay nada concreto”, comentó Lucero en un reciente encuentro con la prensa de espectáculos.

Lucero, quien en agosto pasado cumplió 50 años de edad, tendría una sola condición para volver hacer una telenovela y esta sería, nada de escenas de sexo. "Eso es lo que no me convence mucho del nuevo formato que a veces se lleva a cabo sobre todo en las series de televisión, yo, como actriz, me encantaría poder hacer algo en televisión que no tuviera forzosamente que tener escenas ni de desnudos ni de cosas horrorosas, que luego en serio, hay mucho público que no lo puede ver".

He visto algunas escenas que me agobian un poco y a mí me gustaría siempre conservar un poco más mi línea.

"Respeto muchísimo el trabajo que hacen todos pero yo en mi caso, por mi línea lo que yo he hecho, me gustaría hacer algo más conservador dentro de que bueno son temas fuertes y todo", argumentó la actriz.

¿Qué es la Fábrica de sueños?

Se trata de un proyecto serial de Televisa de 12 títulos, que revive y actualiza las telenovelas más exitosas de las últimas décadas.

Fábrica de Sueños revivirá las telenovelas icónicas:

Cuna de lobos. La usurpadora. El maleficio. Rubí. Colorina. La madrastra. Los ricos también lloran. Rosa salvaje. Corona de lágrimas. Quinceañera. El privilegio de amar. Corazón salvaje.

Fábrica de Sueños es una antología de dramas seriados, realizados en formatos de 25 capítulos, conservando la misma intensidad dramática y fuerza de los personajes, pero ahora con un enfoque multiplataforma, formatos cortos y contextos de actualidad.