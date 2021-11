"Que cuerpo maravilloso", la actriz Aleida Núñez luce su derrier en ajustado pantalón de mezclilla

Aleida Núñez también es empresaria; meses atrás lanzó su línea de leggins y jeans levanta glúteos llamada "Sensuale an jeans". Explicó que la finalidad de su colección, es desarrollar prendas que se adapten a los diferentes tipos de físicos en las mujeres, desafiando de esta manera los estándares tradicionales de la belleza.

Aleida Núñez es originaria de Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco, México , ha participado en telenovelas como "Las vías del amor", "Mañana es para siempre", "Cuando me enamoro", "Salomé", "Por amar sin ley", "La mexicana y el güero" y otras más.

Al ver tanta belleza y sensualidad en una misma fotografía, sus fieles seguidores no tardaron en llenar su post con muchos comentarios halagadores. "Completamente bellísima", "que cuerpo maravilloso", "tú si que estás guapísima", "preciosa", "que belleza de pies a cabeza" y más.

La vida es fluir dejando ir lo que no es para ti.

