Que cuide el hocico antes de hablar; Érika Buenfil le dice enfurecida a Pepillo Origel

"Que él reflexione y que cuide el hocico antes de hablar y que a mi hijo no me lo toque, ni él ni nadie", así respondió la actriz Érika Buenfil luego de que el comunicador Pepillo Origel, quien se decía su amigo, la criticara y hablara de su hijo en un programa de espectáculos.

Al borde del llanto, Erika Buenfil relató durante un programa en línea la decepción y molestia al escuchar a Origel, quien junto con la también conductora Martha Figueroa, se expresó de manera despectiva de su primogénito Nicolás.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Y es que entre otras cosas, lo llamaron "el Zedillito", haciendo referencia al padre biológico del menor, que es Ernesto Zedillo Jr., quien nunca se hizo responsable de la paternidad. "Nicolás se llama Nicolás Buenfil y punto, no es gente del medio y no es para que hablen de él despectivamente.

"Eso fue lo que pasó. No importa si me critican a mí, que si hice TikTok, que si hice el ridículo, ese es mi pedo, pero que a mi hijo no me lo toquen porque soy una chingona que lo he sacado adelante sola y ellos ni un bistec me han pagado para mantenerlo", sentenció.

La actriz de melodramas agregó que no le afectan las opiniones negativas sobre ella por los retos que hace en la plataforma de TikTok, donde la siguen alrededor de 8 millones de personas, quienes por cierto la bautizaron como "la tía de México".

Y de hecho, los tiktokers la consideran reina de esta aplicación debido a la gracia y habilidad con que maneja la red.

Más noticias sobre Erika Buenfil

Érika Buenfil manda supuesta indirecta a Ernesto Zedillo Jr, padre de su hijo

Érika Buenfil, reina de TikTok, luce fantástica en traje de baño a sus 56 años

Así lucía Érika Buenfil cuando se dedicó a cantar baladas