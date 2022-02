¿Qué dice "Stay Alive" con Jungkook de BTS, canción producida por Suga y del OST de 7Fates: CHAKHO?

"Por favor mantente con vida", dice la primera línea de la canción "Stay Alive", una balada pop interpretada por Jungkook y producida por Suga. Este tema musical, que en cuestión de horas se posicionó en el #1 de iTunes Top Songs en 93 regiones diferentes alrededor del mundo, forma parte del OST de "7Fates: CHAKHO", la novela web y el webtoon original de BTS.

Cabe mencionar que dicha canción, la cual ha sido muy bien acogida por ARMY, fue lanzada durante el capítulo cuatro de esta historia.

"7Fates: CHAKHO" de BTS, es una historia de fantasía urbana, inspirada en los cazadores de tigres de la dinastía Joseon llamados chakhogapsa.

El weebton que fue realizado por la empresa surcoreana HYBE Label (antes llamada Big Hit Entertainment), en colaboración con RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, está ambientado en una ciudad en un futuro cercano y gira alrededor de siete jóvenes unidos por el destino, quienes superan las dificultades juntos y crecen.

"Stay Alive" (en español "Mantente con vida"), coincide con la historia y la atmósfera de "7Fates: CHAKHO". El título de la canción es una oración que expresa como un mantra que "sobrevivir", es precioso y significativo en un mundo difícil.

Asimismo, refleja implícitamente las narrativas de los siete personajes principales de la historia, arrojados a un duro destino.

El rapero, compositor y productor musical Min Yoongi, mejor conocido como Suga, uno de los siete integrantes de Bangtan Sonyeondan, para la sinergia de la canción, completó el trabajo de producción basado en la sinopsis real y el boceto del webtoon, lo inspiró para crear un sonido delicado como productor, logrando que los personajes y la historia fueran más vívidos. La voz de Jungkook se encarga del resto; ambos Idols hicieron un extraordinario trabajo.

Tras el lanzamiento, el ARMY celebró que "Stay Alive" debutó en el puesto número tres en Spotify Global con 4.2M streams, lo que significa el mayor debut tanto en streams y en posición en las listas globales, de un solista coreano en la historia. Asimismo, Jungkook debutó en Spotify Artist Global.

"7Fates: CHAKHO", la primera historia original de HYBE Label en colaboración con BTS, se serializa como webtoon y novela web todos los fines de semana, a través de la plataforma global de Naver Webtoon. Se encuentra disponible en 10 idiomas y superó los 15 millones de visitas en solo dos días.

Letra en español de "Stay Alive" de Jungkook y producida por Suga

Por favor mantente con vida

¿Cuándo empezaron las cosas a ir mal?

No puedo recordar

Susurro mientras me escondo en esta pequeña habitación

La oscuridad es mi única amiga (única amiga)

Mi mano extendiéndose para alcanzar la salvación

¿Soy raro?

Una habitación manchada de sangre

Por favor, que alguien me salve

Me escondo en la luz lunar

No hay milagros

Mis esperanzas son humildes

Me escondo en la luz lunar

No pido mucho

Pero supongo que es demasiado

Al final de este crepúsculo sin dormir

Se siente como si me desviara a través de esta pesadilla con los ojos bien abiertos

Vino como un milagro

Parece un milagro

Justo como un milagro

Esas pocas palabras

Eres mi destino

No hay palabras que puedan expresarlo lo suficiente

La salvación que salvó a un cansado yo

¿Es eso más fácil de entender?

Esas pocas palabras que me salvaron

Estaré a tu lado después de muchas noches

Oh sí (esas pocas palabras)

Me quedaré a tu lado aunque me sangren los pies

Por favor, mantente con vida

Por favor, mantente con vida

Por favor, mantente con vida

Solo la sombra se hace más grande

Está bien, es gracias a tu gran luz

La razón de mi vida, eres todo tú

Por favor siempre sonríe así

Tú que te pareces tanto a mí

Yo que me parezco tanto a ti

A veces me asusto sin motivo

¿Qué es esta emoción?

No sé cuando terminará

Al final de esta pesadilla sin fin

Todos los días, me levantas

Esas pocas palabras

Eso vino a mí como un milagro

Eso es similar a un milagro

Eso es como un milagro

Eres mi destino

No hay palabras que puedan expresarlo lo suficiente

La salvación que salvó a un cansado yo

¿Es eso más fácil de entender?

Esas pocas palabras que me salvaron

Estaré a tu lado después de muchas noches

Oh sí (esas pocas palabras)

Me quedaré a tu lado aunque me sangren los pies

Por favor, mantente con vida

Eres mi salvación

No puedo explicar esto con palabras

Por favor mantente con vida

Por favor mantente con vida

Otro dato muy importante para resaltar ante el lanzamiento de "Stay Alive", es que el Golden Maknae de BTS, tiene el récord del solista coreano más seguido en las primeras 24 horas en Spotify con 268,195 nuevos seguidores, logro obtenido en poco más de seis horas desde que fue activado su perfil en dicha plataforma digital.