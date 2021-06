¿Qué dice la letra de "Magic" de TXT, B-Side incluido en su álbum "The Chaos Chapter: FREEZE"?

La boy band de K-Pop Tomorrow X Together, conocidos como TXT, lanzaron a principios de este mes su segundo álbum de larga duración "The Chaos Chapter: FREEZE", que incluye la canción principal "0X1=LOVESONG (I know i love you)". Como un regalo muy especial para MOA, incluyeron en esta producción discográfica el B-Side "Magic", su primera canción completamente en inglés, con la cual están conquistando el mercado musical estadounidense.

"Magic" es lo opuesto al tema principal de pop-rock "0X1=LOVESONG (I know i love you)"; es una canción alegre disco-pop que muestra un lado totalmente diferente de Taehyun, Yeonjun, Beomgyu, Huening Kai y Soobin, integrantes de TXT (considerados como "líderes de la cuarta generación del K-pop").

"Recuerdo como solía estar atascado en un lugar tan frío, sintiendo que mi corazón se congeló, ningún lugar a donde ir, sin nadie", dice la letra de la canción.

De repente llegaste haciéndome hacer un movimiento, nadie lo tiene como tú, no puedo apartar la mirada, no puedo, porque bebé eres real, me enseñas a sentir algo tan fuerte, podríamos extender las manos y agarrarnos.

En el coro los chicos de TXT cantan: "es como magia sentir tu toque, oh, es una adrenalina, nadie más la tiene...abrázame fuerte, dame vida oh, es magia".

Tras el lanzamiento del MV de "Magic", la agrupación surcoreana cantó por primera en vivo esta canción en inglés de su álbum "The Chaos Chapter: FREEZE" en el programa de la televisión estadounidense "Good Morning America" y posteriormente, estuvieron en "The Late Late Show with James Corden".

"'Magic' trata de tu habilidad mágica para derretir el hielo a mi alrededor", comentó Yeonjun en la entrevista para "Good Morning America", a lo que Taehyun agregó: "es una canción genial para el verano, estamos muy felices de compartirlo con todos ustedes".

Otra parte de la letra de "Magic" de TXT dice: "solía tener tanto miedo, temeroso de todos los juegos que jugamos, esperé todo el día, ningún lugar a donde ir, sin nadie, esperando que alguien me salve hasta que gritaste mi nombre, algo en mí acaba de cambiar, me tienes despierto, me consiguió. Cariño, eres de verdad, enseñándome a sentir algo tan fuerte, podríamos extender la mano y agarrarlo".

Cabe mencionar que "The Chaos Chapter: FREEZE" se encuentra en el puesto número dos en la lista de álbumes mundiales de Billboard; la semana TXT lideró este chart con el #1.