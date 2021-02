¿Qué dice la letra de "Uno más uno", canción que Evaluna Montaner lanzó en su aniversario de bodas con Camilo?

Evaluna Montaner celebró su primer aniversario de bodas con el cantautor colombiano Camilo Echeverry Correa, mejor conocido en la industria musical como Camilo. Y justo en este día tan especial lanzó su nueva canción "Uno más uno", una profunda declaración de amor a su esposo y que sus millones de fans pueden dedicar a esa persona que tanto aman.

"Hoy es un día tan especial para mí, es mi aniversario y tengo la bendición de poder compartir esta canción con ustedes", expresó en sus redes sociales la hija del cantautor argentino Ricardo Montaner. La cantante Evaluna Montaner se dijo afortunada de tener tan cerquita a Camilo, caminando de la mano paso a paso; asimismo le agradeció por todas las enseñanzas, por hacerla crecer y por acompañarla en las buenas y en las malas, "bendigo tu vida y la nuestra, juntitos".

"Uno más uno" fue compuesta por Evaluna Montaner, Camilo y JP Saxe. En la canción la hermana de Mauricio y Ricardo Montaner, quienes conforman el dúo de pop latino y reguetón Mau & Ricky, manifiesta que el amor es algo inmenso difícil de explicar, "después de darle tantas vueltas, uno más uno nunca me da dos", dice parte de la letra.

En su nueva canción Evaluna Montaner menciona que al sumar no le dan las cuentas y no logra encontrar el error. "Estoy tratando de explicar lo inexplicable, estoy queriendo descifrar lo indescifrable. Yo creo, aunque no pueda ver, no entiendo y nunca lo entenderé y si lo intento es intentar en vano, el cielo entero no cabe en la mano".

Cómo puede ser que algo que no puedo tocar, sea más real que lo que puedo tocar, que algo que no puedo ver sea más real que lo que puedo ver.

Camilo y Evaluna Montaner contrajeron matrimonio el 8 de febrero de 2020, en una ceremonia al aire libre en un lugar en Miami, Florida (Estados Unidos). Su relación amorosa la comenzaron en el 2015, al poco tiempo de conocerse en Bogotá, Colombia. En sus redes sociales el cantante de 26 años de edad, le dedicó un mensaje a su amada esposa con motivo de su primer aniversario de bodas, en el cual expresó que no hay un día que no tenga el corazón de rodillas, dándole gracias al creador por tender el puente que lo llevó al lado de Evaluna.

"Un año a tu lado como tu esposo, aprendiendo de ti todos los días, estoy orgulloso de esta canción, de quien eres como artista y como instrumento de Dios. Te amo, te cuido, te honro".

En diciembre pasado la familia Montaner lanzó "Amén", una balada atemporal que reúne por primera vez al cantautor Ricardo Montaner junto a sus hijos Evaluna Montaner, Mau & Ricky y con su yerno Camilo, una canción que puede adaptarse a cualquier situación de dolor y desesperanza que una persona esté viviendo.

"Amén" es el primer sencillo que formará parte del nuevo álbum (que lleva el nombre de la misma canción) de Ricardo Montaner, mismo que será lanzado en marzo o abril próximo.