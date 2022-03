¿Qué dijo? Dulce María revela la verdad sobre la esperada gira de RBD

Aunque hubo altas expectativas sobre una gira de reencuentro de RBD, debido al éxito que todavía mantienen, el grupo no logró ponerse de acuerdo por un tema u otro. Hasta el momento se desconocen las razones por las que el tour no se llevará a cabo.

Mucho se había especulado sobre una gira de RBD , donde participarían Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez, sin embargo, las recientes declaraciones de la intérprete han dejado en claro que eso no será posible.

"Lo intentamos, pero por varias cosas no se pudo", reveló la cantante, acabando así con las esperanzas de los fanáticos de RBD sobre una posible gira en este 2022, que se esperaba trajera muy buenas nuevas para la agrupación y sus admiradores.

A través de su cuenta de Twitter, Alexandra Von Uckermann escribió: "A todos los fans de RBD. Tengo un sexto sentido y no creo que estoy equivocada, todo va a salir muy bien. Nos vemos pronto", aumentando así las expectativas.

Gilberto Coronel Periodista Web

