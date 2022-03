¿Qué dijo Luis de Llano sobre su "romance" con Sasha Sokol cuando ella tenía 14 años?

México.- Se viven momentos muy intensos dentro del mundo del espectáculo mexicano tras las declaraciones de Sasha Sokol sobre la relación que sostuvo con Luis de Llano, cuando ella tenía sólo 14 años y él 39, lo que ha dado bastante sobre qué hablar.

Cada uno ha dado sus versiones, ella acusa abuso por parte del productor y él declara todo lo contrario. El romance surgió en 1984, luego de dos años trabajando juntos en el proyecto de Timbiriche, presuntamente se enamoraron; ella alega que fue abuso, él dice que fue amor ¿Qué sucedió?

¿Qué dijo Luis de Llano sobre su romance con Sasha Sokol?

Durante una reciente entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, Luis de Llano recordó su relación con Sasha Sokol. El productor musical y de televisión confirmó haber tenido una relación con la cantante, argumentando que se había enamorado.

"Sí tuve yo un romance con Sasha [Sokol], me enamoré y me mandó al demonio", aseveró Luis durante la conversación. A pesar de su profesionalismo, aceptó haberse enamorado de la cantante, asegurando que Sasha lo terminó rechazando, pero eso no afectó su vínculo laboral, incluso, trabajaron de manera normal durante otros diez años.

Se reveló que la madre de Sasha estaba enterada de la relación, la cual duró aproximadamente seis meses, posteriormente fue sólo una relación de trabajo: "Cuando empezaron a hacer su disco yo ya no tuve nada que ver con ella. Ella hizo su disco completamente independiente, sus videoclips independientes. Nuestra relación se volvió completamente de negocios", agregó.

Asimismo, contó que fue acusado en diferentes ocasiones de embarazar a cantantes y actrices durante el tiempo que pasaba con jóvenes artistas, sin embargo, no había pruebas suficientes para que las acusaciones procedieran, pues sólo eran relaciones laborales y nunca personales.

