Qué enfermedad padece el actor César Bono

México. El actor César Bono causa consternación en Instagram al mostrarse en silla de ruedas en una fotografía que este día se publica. La mentablemente se ha visto afectado no por una, sino por varias enfermedades, y es el mismo Bono quien ha hablado de ellas en distintas entrevistas.

Y en dicha fotografía, a César Bono lo acompañan Omar Fierro, Los Mascabrothers y la guapa Maribel Guardia, quien participa en el programa de televisión "Hoy" , donde este día estuvo como invitado Bono con motivo de un homenaje que se le hizo por 50 años de trayectoria artística.

César Bono desafortunadamente ha sufrido varios infartos y por si fuera poco también una parálisis en la mitad de su cuerpo, sin embargo en "Hoy" declaró esta mañana que pese a eso, tiene ganas de seguir viviendo y sobre todo trabajando.

A principios de año, el actor estuvo internado en un hospital de Ciudad de México y él mismo contó en días recientes al programa de televisión De Primera Mano que ha tenido problemas del corazón, el cerebro y una hernia; se ha visto acechado por dolor en el pecho y falta de oxígeno.

Y en una entrevista con Agencia Reforma, Bono reveló que le ha ido muy mal de salud, sin embargo logró superar varios infartos de corazón y cerebrales que lo tuvieron al borde de la muerte durante 2018. Hubo un tiempo en el que tuvo que recurrir a un bastón para mantenerse activo y trabajando.

Contó que su problema es que tiene las venas delgadas y no le estaba llegando la sangre al cerebro por lo que los médicos le colocaron un estent, una malla extensible que se utiliza para abrir arterias, venas y otros conductos del cuerpo que han sido previamente tapadas u obstruidas.



Las secuelas que tengo es en cuanto a los movimientos, no hay dolores, ni malestar, es nada más que no me puedo mover como antes, pero más que tener coraje, estoy agradecido de todo el tiempo que me moví bien”, expresó en la citada entrevista a Agencia Reforma.