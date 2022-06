¿Qué enfermedad padecía el conductor Fernando del Solar?

México.- Triste mañana para el mundo del espectáculo mexicano, este jueves 30 de junio se dio a conocer el fallecimiento del conductor argentino, Fernando del Solar, a los 49 años de edad, dejando un vacío irreparable y una huella imborrable.

Diferentes medios de comunicación dieron a conocer la noticia de la muerte del argentino tras diversos problemas de salud que enfrentó luego de ser diagnosticado con linfoma de Hodgkin, en 2012, un tipo de cáncer que se desarrolla en los glóbulos blancos de la sangre.

Posteriormente, en 2016, le fue detectado a Fernando del Solar un nuevo tumor en el pulmón, que le trajo varias complicaciones de salud; tres años más tarde comenzó con padecimientos en el hígado.

Aunque no se ha confirmado de manera oficial la causa de muerte del ex de Ingrid Coronado, se especula que fue debido a importantes problemas de salud que le dejó el cáncer, secuelas de las que no se puedo recuperar a pesar de buscar todas las alternativas posibles para salir adelante.

Diferentes medios de comunicación informan que su fallecimiento se debió a cáncer de pulmón.

El conductor argentino tenía agendados varios eventos de trabajo durante estos días, sin embargo, tuvo que cancelarlos debido a problemas de salud que atravesó. Será cuestión de tiempo para que se dé a conocer más información al respecto.

