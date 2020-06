¿Qué enfermedades ha tenido Fernando del Solar?

Desde el 2012 la salud del querido conductor de televisión Fernando del Solar se ha visto deteriorada. Fue en ese año cuando se le diagnosticó Linfoma de Hodgkin (un cáncer del tejido linfático). Tras una ardua batalla logró salir victorioso de esa enfermedad.

Sin embargo Fernando del Solar continuó con problemas en su salud; hoy en día sigue luchando contra los efectos secundarios que le provocaron los tratamientos a los que se sometió para tratar el Linfoma de Hodgkin. En octubre del año pasado el conductor de televisión originario de Buenos Aires, Argentina informó tras una revisión médica, se descubrió que su hígado estaba intoxicado con metales pesados y no está absorbiendo bien los nutrientes.

En ese momento Fer del Solar había tenido una considerable perdida de peso y pensaba que era efecto de la dieta cetogénica que estaba llevando, pero era todo lo contrario.

Foto: Diego Gallegos / Agencia Reforma

"Empiezas a querer correr, a negarlo, a decir que no puede ser, perdí el apetito por miedo, pero también llegó un momento en el que tenía que tomar el toro por los cuernos y hacer las cosas para ver qué estaba pasando", manifestó en el programa Venga la Alegría, el día que anunció se retiro de dicho matutino de TV Azteca, ya que por órdenes de su doctor, debía tener reposo absoluto para el tratamiento que recibiría para desintoxicar su hígado.

Era como ¿por qué después de estar bien en todos los aspectos, llega un golpe así? Por eso me tardé dos semanas en hacerme los estudios, porque la verdad no quería que me dijeran 'regresó lo malo' (el cáncer), pero bendito Dios no fue eso.

Por otra parte, a fines de diciembre pasado Fernando del Solar fue hospitalizado en terapia intensiva ante un cuadro de neumonía. "Ingresó al hospital por una infección en las vías respiratorias inferiores, neumonía, adquirida en comunidad y deshidratación aguda, por tal motivo ameritó un ingreso a la unidad de terapia intensiva para estabilizar los datos de dificultad respiratoria y requerimiento de oxígeno", manifestó su mánager Aarón Olvera en su momento.

El conductor de televisión permaneció 50 días sedado. En abril pasado comentó en una entrevista con TVNotas:

La verdad es que sí le pregunté '¿una vez más a mí?', pero sé que las cosas pasan por algo, Dios me ha dado lecciones difíciles, pero cuando logro atravesarlas, el aprendizaje es muchísimo, estoy contento y le agradezco lo que me ha dado, me ha hecho más fuerte.

"Pasé mucho tiempo hospitalizado, me internaron el 21 de diciembre (de 2019) con una neumonía muy fuerte que apenas y me dejaba respirar y me tuvieron sedado en lo que averiguaban qué tipo de bacteria tenía. Gracias a Dios, a principios de febrero me dejaron de sedar para despertar y ahí empezó todo mi proceso de recuperación".

Fernando del Solar, ¡arriba los corazones!

En una reciente entrevista con el programa Sale el Sol de Imagen Televisión, Fernando del Solar, dio a conocer que tomó la decisión de firmar una carta de voluntad anticipada. "La voluntad anticipada es una carta donde uno aclara en uso de todas sus facultades que en caso de mantenerte vivo por medios mecánicos o por medios artificiales, tú pides siendo consciente hoy y estando bien, que te desconecten, que así no quieres vivir".

Tras su última hospitalización quiere tener todo en orden por lo que pueda llegar a pasar. "Como ya la muerte de alguna manera la había aceptado y la había abrazado, dije 'si llegara a suceder esto, está escrito un papel y nadie tiene que hacerse responsable, es mi decisión, es mi voluntad y déjenme volar'".

De alguna manera eso quita la presión, la tensión y peso a toda la familia, dejas tranquilidad.

