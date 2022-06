¿Qué es el 2000's Pop Tour y qué artistas son los que participan?

En México dio inicio un espectacular show llamado 2000's Pop Tour, el cual es producido por BOBO Producciones, compañía liderada por Jack y Ari Borovoy, quien forma parte de la agrupación OV7.

El 2000's Pop Tour consiste en una gira que reúne en un mismo escenario a diversos artistas, para interpretar los más grandes éxitos de sus respectivas carreras, las cuales proliferaron en la década de los dos mil. Este fabuloso show, que recientemente fue soul out en la Arena Ciudad de México, surge tras el gran éxito del 90's Pop Tour.

Fue en el 2017 cuando BOBO Producciones comenzó la gira 90's Pop Tour que incluyó a artistas como Fey, OV7, JNS, Aleks Syntek y muchos más. Se extendió a lo largo de tres etapas y varios cambios de elenco hasta culminar en 2019. El año pasado, los hermanos Ari y Jack Borovoy, informaron la reanudación de este proyecto con un nuevo elenco.

Anunciaron el 2000's Pop Tour como un proyecto hermano del 90's Pop Tour, enfocado en la música y los artistas de la década siguiente. La sinopsis de esta gira señala lo siguiente:

El tren de la nostalgia te hará viajar a la estación de los 2000's, para vivir una experiencia única con los grandes ídolos de la generación millenial.

Estos son los artistas que forman parte del elenco del 2000's Pop Tour:

Fanny Lu

Dulce María

Paty Cantú

Motel

Kudai

Bacilos

Yahir

Pee Wee

Nikki Clan

Playa Limbo

Kalimba

"Este espectáculo te impactará de principio a fin con la imponente producción, las colaboraciones, los vestuarios y las sorpresas que cada artista tiene preparadas sobre el escenario", manifestó BOBO Producciones.

Invitan al público a disfrutar de la playlist más grande de la década de los 2000's, con grandes éxitos como "No me digas que no", "No eres para mí", "Sin despertar", "Afortunadamente no eres tú", "Dime ven", "Cara luna", "Mi dulce niña" y muchísimas canciones más.

Las fechas confirmadas hasta el momento para el 2000's Pop Tour son:

8 de julio - Arena Monterrey, en Monterrey, Nuevo León.

20 de agosto - Auditorio Telmex, en Zapopan, Jalisco.

17 de noviembre - Arena Ciudad de México, en la CDMX.

Para los boletos en Monterrey y Ciudad de México, puedes adquirirlos a través de Super Boletos; para el show en Zapopan, en Ticketmaster. Para más información, consulta las redes sociales oficiales del 2000's Pop Tour.