¿Qué es el Golfer's elbow, padecimiento que aqueja al actor Raúl Araiza?

En un reciente encuentro con los medios de comunicación a su salida de Televisa, el conductor del programa "Hoy" Raúl Araiza habló sobre las dificultades que ha estado teniendo a causa del Golfer's elbow (Codo de golfista), señalando que le urge entrar al quirófano, ya que este padecimiento le está afectando su día a día cada vez más.

¿Qué es el Golfer's elbow (Codo de golfista)?

Es una enfermedad que ocasiona dolor en el lado interno del codo. De acuerdo con el portal de salud Mayo Clinic, la causa es la tensión en exceso o repetitiva, generalmente ocasionada por movimientos forzados de la muñeca y los dedos. Ante este padecimiento la persona puede sentir el codo rígido, asimismo puede tener manos y muñecas débiles. Los tratamientos incluyen reposo, hielo, analgésicos, elongación o fisioterapia y vendajes en el codo.

El también actor Raúl Araiza nacido en la Ciudad de México el 14 de noviembre de 1964, manifestó ante la prensa de espectáculos su urgencia de operarse su codo. "Mira que la espalda es mi tema, el codo, híjole, lo usas para todo, te lo juro, ya me infiltraron, ya me pusieron plasma, me acabo de pegar en el mismo lugar".

El hijo de la actriz Norma Herrera dijo saber que padecía el llamado "Codo de golfista", especificando los dolores que tenía: "el dolor te da aquí adentro, todo lo que es para adentro o aquí afuera, entonces me salió con el golf, ya sabes, estarle pegando con el golf y pues ya, es de mi edad, yo creo que uno se va mad... con el tiempo, es articulación, pero bueno, todos tenemos achaques, hasta que lo usas diario dices: 'como molesta', me urge (la operación)".

Cambiando de plática y dejando sus dolencias a un lado, el también actor de cine comentó que más feliz no podría estar, ante la buena relación que hay entre sus hijas Camila y Roberta, con su actual pareja sentimental María Amelia Aguilar, colaboradora del matutino "Hoy". (Camila Araiza hija de Raúl Araiza desata la locura en traje de baño).

"Acabamos de viajar todos en diciembre por primera vez, se fueron mis hijas conmigo y también se fue obviamente María, la primera semana juntos los cuatro y la segunda con sus novios de mis hijas, como adultos muy padre la convivencia la verdad, como de grandes y ellas que se han llevado tan bien, me da mucho, mucho gusto".

Camila y Roberta Araiza, son fruto del matrimonio que tuvo Raúl Araiza con Fernanda Rodríguez, con quien tuvo una relación de 24 años. En una íntima charla que tuvo con Yordi Rosado para su programa en YouTube "La última y nos vamos", se deshizo en halagos hacia la hermosa madre de sus hijas, mencionando que fue una cómplice, una mujer fenomenal.

"Yo sí creo que fue un éxito nuestra historia, sucede que el tiempo cobra sus facturas, los hijos drenan a los padres, no hay tiempo para recuperar lo que se va perdiendo, por el desgaste, la monotonía, la costumbre y aunque se hacen intentos, en mi caso muy personal, creo que fue más digno el buscar horizontes, para mí, hubiera sido deshonesto quedarme sólo por quedarme".