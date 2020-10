¿Qué es el TOC, trastorno que Thalía padece a raíz de la muerte de su papá Ernesto Sodi?

En una reciente emisión del programa Latin Music Queens de Facebook Watch, Thalía habló sobre la muerte de su padre, el científico y criminólogo Ernesto Sodi Pallares, ocurrida cuando tenía solo seis años de edad. La actriz y cantante mexicana mencionó que tras el fallecimiento de su progenitor, desencadenó en ella el trastorno obsesivo compulsivo (TOC u OCD, por sus siglas en inglés), el cual padece desde entonces.

¿En qué consiste el trastorno que padece Thalía?

El trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza por los pensamientos irracionales y los temores (obsesiones) que provocan comportamientos compulsivos. El TOC se caracteriza por la obsesión en asuntos como el miedo a los gérmenes o la necesidad de organizar ciertos objetos de una manera específica. Los síntomas pueden manifestarse gradualmente y variar a lo largo de los años. El tratamiento incluye terapia conversacional, medicamentos o una combinación de ambos. Si bien el tratamiento puede ayudar, esta enfermedad no tiene cura.

En el tercer episodio de Latin Music Queens de Facebook Watch, Thalía contó sobre la muerte de su padre: "estaba enfermo, cada vez más enfermo, la última vez que lo vi estaba en su cuarto conectado a muchas máquinas y mi madre me dijo que me despidiera, pero yo no lo sabía, ella me dijo: 'dale un beso a tu papá para que se ponga bien', y le di el beso y cuando me fui las máquinas (empezaron a sonar) y luego murió".

Ariadna Thalía Sodi Miranda, nombre completo de la cantante, señaló que al escuchar las máquinas justo después de que ella le diera el último beso, desencadenó el trastorno obsesivo compulsivo.

Se murió y yo sentí que mi amor, mi beso lo había matado, eso es demasiado para una niña de seis años y desde entonces, empecé con el TOC.

Thalía junto a su padre Ernesto Sodi Pallares. Foto: Instagram @thalia

Cabe recordar que a mediados de marzo pasado, cuando fue declarada la pandemia del Covid-19, en sus redes sociales Thalía se sinceró con sus fans con respecto al trastorno que padece desde que era una niña. "La mayor parte de mi vida he vivido controlando el trastorno obsesivo compulsivo que desde joven fui desarrollando, no por nada mi gente más cercana me llama Howard Hughes. Han sido años de control mental y analizar detonadores emocionales para controlar esta compilación".

Lavarme las manos constantemente, abrir y cerrar las llaves del agua, tocar las manijas de las puerta con un papel y un sin fin de rituales de limpieza, han sido una constante para mi. Tranquilos, la obsesión causa angustia y estresa. Solo sé consciente de tu entorno, lávate tus manos frecuentemente o usa tu purell y evita tocar superficies metálicas en lugares públicos.

Asimismo Thalía daba en aquella ocasión estos consejos ante la contingenia sanitaria por la pandemia del Coronavirus. "¡Evita lugares públicos! En tu hogar, limpia las superficies donde más contacto se tenga, limpia manijas de puertas, escudados, llaves de agua, mesas donde se come o juega y limpia los teléfonos de casa y celulares o tabletas treees veces al día por tanto contacto que tenemos con éstas. Trata de organizar esto en una rutina diaria o pon una alarma para recordarte estos cuidados diarios. Todo con paz y tranquilidad, pero con precaución y consciente del cuidado de todos. ¡Ánimos guerreros! Juntos todos nos cuidamos".

Por otra parte, hace años Thalía quería crear un programa en el que la gente pudiera entender el proceso de la música, desde su creación hasta el momento en que llega al público. Contar la historia detrás de una canción, mostrar la pasión y el esfuerzo de los artistas, y presentarlos como personas comunes y corrientes. La oportunidad finalmente surgió hace unos meses, tras la afinidad y energía que sintió al colaborar con Farina en la canción “Estoy soltera” de 2019. La colombiana le contó que también estaba trabajando con la mexicana Sofía Reyes y pensaron: ¿por qué no hacerlo entre las tres? Así nació Latin Music Queens.