¿Qué es el grooming, práctica de la que Sasha Sokol acusa al productor musical Luis de Llano?

Al final de su nuevo comunicado, Sasha Sokol dio a conocer que emprenderá acción legal en contra de Luis de Llano . "Lo que yo hice al compartir la verdad no fue con la intención de lapidar a Luis, a él lo lapidan sus actos. Luis, pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral, nos vemos en los tribunales".

Cuando la mamá de la intérprete se enteró, quiso demandar al productor, sin embargo, sus abogados la disuadieron, "con los mismos argumentos que inhiben a tantas personas a defenderse del abuso: falta de legislación adecuada, estigmatización, miedo, vergüenza". La señora lo encaró y él se comprometió a alejarse de la joven. "Inmediatamente (mi mamá) me sacó de Timbiriche, mandándome a un internado en el extranjero".

"¿Qué conduce a un menor de edad a tener relaciones sexuales con un adulto? Luis era admirado y aplaudido por todos a mi alrededor. ¿Se imaginan lo que siente un menor recibiendo la atención de alguien así? Ser vista por él me hizo sentir la niña más especial del mundo", contó la ex Timbiriche.

En dicha práctica se produce un vínculo de confianza entre la víctima y el acosador , quien intenta aislar poco a poco al menor, consiguiéndolo al desprenderlo de su red de apoyo , como lo son sus familiares, amigos, profesores, etc., generando un ambiente de secretismo e intimidad.

De acuerdo con Save the Children , organización no gubernamental internacional que tiene como finalidad, trabajar por los derechos de la niñez, esta práctica tiene diferentes niveles de interacción y peligro: desde hablar de sexo y conseguir material íntimo, hasta llegar a mantener un encuentro sexual.

En un nuevo comunicado, Sasha Sokol externó que Luis de Llano Macedo, miente al querer involucrar a sus padres, al decir que su relación fue transparente . "Mis padres se enteraron de la relación dos años después de que esta comenzara", reiterando que cuando inició, ella tenía 14 años de edad, "cuando se enteraron me acercaba a los 16, ¿cómo podían haber consentido algo que no sabían que existía?".

Asimismo, en aquella ocasión mencionó que sería la única vez que hablaría sobre este tema, sin embargo, ante el comunicado que emitió Luis de Llano , "las circunstancias no me dejan alternativa".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.