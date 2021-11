¿Qué es el tetrahidrocannabinol, supuesta sustancia hallada en el cuerpo del actor Octavio Ocaña?

La muerte del actor Octavio Ocaña ha consternado a todo México. Según la versión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), perdió la vida por un balazo en la cabeza, mientras conducía su camioneta Jeep sobre la autopista Chamapa-Lechería, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Supuestamente el actor quien interpretó a "Benito Rivers" en la serie de televisión "Vecinos", conducía en estado de ebriedad y al hacer caso omiso a un alto que le marcaron unos policías municipales, comenzó una persecución. Durante la huida presuntamente sacó un arma de fuego y al chocar esta se accionó, provocándole una herida en su cabeza.

En un comunicado la FGJEM informó que "el dictamen de toxicología realizado a la persona fallecida determinó positivo a alcohol", con presencia de etanol por arriba del punto de corte (80mg/ml). Según la fiscalía, Octavio Ocaña habría consumido tetrahidrocannabinol.

De igual manera, resultó con presencia de tetrahidrocannabinol por arriba del punto de corte (50ng/ml), la cual fue mayor a 100ng/ml.

¿Qué es el tetrahidrocannabinol, sustancia hallada en el cuerpo de Octavio Ocaña?

Mejor conocido como THC, es el principal psicoactivo del cannabis (marihuana o hachís). El tetrahidrocannabinol es una sustancia muy soluble en grasa, llega rápidamente al cerebro, en donde se acumula y del que se elimina muy lentamente.

Una semana después de que una persona consume dicha sustancia, su organismo logra eliminar el 50 por ciento.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), estos son algunos de los síntomas que provoca el consumo de tetrahidrocannabinol:

Episodios de ansiedad

Lagunas de memoria a corto plazo

Disminución de la capacidad de concentración

Aumento de la frecuencia cardíaca

Posibilidad de padecer esquizofrenia

Problemas con las funciones motoras

Cansancio extremo

Por otra parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México manifestó a través de un comunicado que derivado de los resultados de los dictámenes periciales, así como de los testimonios ante el Ministerio Público de las personas que acompañaban a Octavio Ocaña, así como de los policías municipales que realizaron la persecución, "se concluye que a consecuencia del impacto de la camioneta, accidentalmente Octavio N disparó a sí mismo".

Aseguran que el actor tenía en su mano derecha un arma de fuego calibre .380, "la bala le impactó en la cabeza y por esta lesión perdió la vida cuando era trasladado al hospital para recibir atención médica".

Leer más: "Con tanto amor me diste tú", hermana de Octavio Ocaña lo recuerda bailando "Como la flor" de Selena

Octavio Pérez, papá de Octavio Ocaña, no cree en la versión que dio la FGJEM. En una entrevista que tuvo para Grupo Cantón, dejó muy en claro que hará todo lo que esté en sus manos para que se haga justicia a su hijo: "Esto no va a quedar impune, yo me voy a encargar de eso. Esto no se acaba aquí, esto inicia aquí".