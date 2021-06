¿Qué es la Alienación Parental, el síndrome que padece Marjorie de Sousa, según Julián Gil?

El modelo y actor argentino Julián Gil aseguró que su ex pareja sentimental, la actriz y cantante venezolana Marjorie de Sousa, padece el Síndrome de Alienación Parental y que mientras no se trate como una enfermedad, su hijo Matías Gregorio y él no podrán estar juntos.

En una entrevista para el show de televisión "Hoy", el protagonista de telenovelas comentó que la gente "debe de entender que la señora (Marjorie de Sousa) padece una enfermedad que es Alienación Parental, son millones de personas que lo padecen".

Mientras no concienticen que es una enfermedad, Matías y yo vamos a seguir separados.

Cabe recordar que tras su separación, los actores comenzaron una batalla legal en los juzgados con respecto a la manutención y custodia del pequeño niño, fruto del amo que se tuvieron. Al final de cuentas un juez le otorgó la victoria a la actriz Marjorie de Sousa y a Julián Gil lo dejaron sin la patria potestad de Matías.

¿Qué es Síndrome de Alienación Parental (SAP)?

Se trata de la manipulación que ejerce el padre o madre en sus hijos con la finalidad de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos emocionales con el otro progenitor. El SAP aparece sobre todo en los procesos intrafamiliares con alta conflictividad post ruptura, como fue el caso de la mediática separación entre Marjorie de Sousa y Julián Gil.

Estas son algunas de las conductas de una persona que padece el Síndrome de Alienación Parental:

Menospreciar al otro progenitor a través de comentarios negativos, insultos y adjetivos que ridiculizan y afectan su imagen.

Infundir mentiras en el menor sobre el otro progenitor.

Impedir la comunicación, las visitas o incluso la convivencia entre el menor y el otro progenitor.

No hacer partícipe al otro progenitor en aquellas decisiones importantes relativas a la educación o salud de del menor.

Uno de los debates se basa en que el Síndrome de Alienación Parental, no se encuentra recogido en los sistemas de clasificación de los trastornos mentales de referencia actuales.

Hoy en día Matías Gregorio Gil De Sousa tiene 4 años de edad y en este tiempo, han sido contadas las veces que ha podido verlo. En la entrevista para el programa "Hoy", el actor Julián Gil manifestó: "tampoco es que lo extrañe, porque no puedes extrañar algo que no conoces, alguien con quien no has hecho vínculo, me encantaría extrañarlo".