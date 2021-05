¿Qué es real y qué es ficción en Luis Miguel, La Serie? el Burro Van Rankin lo revela

Calificándola como “bien lograda” en el aspecto técnico, Jorge el Burro Van Rankin reveló qué tan real es la serie biográfica de Luis Miguel para Netflix.

Desde que ‘Luis Miguel, La Serie’ fue estrenada, mucho se ha cuestionado qué parte de ella es ficcionada, y cuáles de los hechos presentados sí sucedieron en la vida real tal cual los proyecta Netflix.

A ello, Jorge Van Rankin, quien fue muy cercano a Luis Miguel durante la época contada en la serie, explicó qué fue en lo que, en su percepción, estuvo mal contado de la serie.

“Te soy honesto, sólo vi el 1 y 2 (segunda temporada). Está muy bien lograda, veo a un Diego Boneta creo que mejor que en la primera”, comentó acerca de la actuación del protagonista. “Muy profesional, lo tiene ya muy bien puesto en la cabeza a Luis Miguel”.

Sin embargo, más allá de las actuaciones, Jorge Van Rankin, quien estuvo presente en muchos de los hechos contados en la serie, habló de la parte ficticia de la serie, que viene siendo un muy alto porcentaje de esta.

Mencionando que fue aproximadamente en esa época cuando dejó de relacionarse con El Sol, el Burro Van Rankin dijo que hay cierto punto de la serie en que ya no puede comentar. Además, tal como lo dijo Roberto Palazuelos, él tampoco quedó muy contento con la manera en que lo retrataron en pantalla.

“Está mal contada. Yo no fui a la boda de Yuri, el 'Negro' González (Iñarritú) no fue a la boda de Yuri, el 'Negro' no le bajó la mujer a Luis Miguel, fue al revés, muchas cosas que no. A Palazuelos yo nunca lo vi con Luis Miguel”.