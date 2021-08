¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? Yalitza Aparicio reacciona a rumores que se dicen de ella en internet

La actriz mexicana de origen indígena Yalitza Aparicio, publicó en su canal de YouTube un video donde reaccionó a los rumores que se dicen sobre ella en internet, desde su presunto esposo hasta su fortuna de 3 millones de dólares.

"Hoy, a petición de ustedes, contestó algunas de las cosas que dicen de mí en redes sociales y en distintas noticias. ¿Qué es verdadero? ¿Qué es falso? Y aprovecho para platicarles un poquito más de ciertos temas", manifestó la protagonista de la galardonada película "Roma" del cineasta mexicano Alfonso Cuarón.

Sobre su vida sentimental, Yalitza Aparicio contó que de repente salen publicaciones en las cuales se afirma "que tengo muchos maridos, novios, hijos y pues la verdad no sé dónde, necesito encontrarlos. Es una nota que a mí me causa risa, porque llegas a un punto en el que ya no te molesta, al contrario, siempre es de 'voy a ver qué nueva información hay sobre mí'".

Aparentemente la actriz originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, logró hacer una fortuna de 3 millones de dólares tras debutar como actriz en el 2019 en la película "Roma", proyecto que le mereció ser nominada como "Mejor actriz" en los Premios Óscar (la segunda mexicana en lograrlo).

"¿En dónde está esa cuenta?", expresó Yalitza Aparicio a manera de broma sobre el rumor de su fortuna. "No, lo que tengo es que casi todo, la mayoría de las actividades que realizo, como que se van a fundaciones, se donan a algo, a otras causas, no creo haber llegado ya a eso".

Yalitza Aparicio confesó qué fue lo primero que compró con el dinero recibido por actuar en "Roma"...¡libros!

"Cuando llegó ese primer ingreso, justo estábamos en la Ciudad de México, había una feria de libros en el Zócalo, así que la chica que venía con nosotras, que fue la que nos hizo el casting hasta Tlaxiaco, lo que quería era llevarnos a que conociéramos lugares y sabía que nos gusta la lectura a Nancy y a mí".

La actriz de 27 años de edad mencionó que "niñas con dinero y libros fue una mala idea", porque estaban como en un parque de diversiones adquiriendo esos libros que siempre habían deseado, "pero que no habíamos podido tener en físico, solamente en digital y no hay nada mejor que el aroma de un libro nuevo".

Por otra parte, Yalitza Aparicio le dijo a sus miles de suscriptores en YouTube: "me encanta escuchar sus recomendaciones para contenido del canal, por lo que si hay algo que les gustaría saber, comenten y lo tendré en cuenta".

Leer más: Chef Herrera hace llorar a Paty Navidad en MasterChef Celebrity, le dice que nadie la quiere (VIDEO)