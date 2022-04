¡Qué escándalo! Lyn May asegura que Anitta le copió su famoso baile de TikTok

México.- La vedette Lyn May es reconocida por una trayectoria impecable, películas, apariciones en televisión y otros proyectos la respaldan, lo que la ha colocado como una de las figuras más envidiadas dentro del mundo del espectáculo, pero son sus exóticos bailes los que han causado sensación.

Y justamente durante un reciente encuentro que la mexicana con ascendencia asiática con los medios de comunicación aseguró que la reconocida cantante brasileña Anitta le había copiado uno de los pasos que actualmente es la sensación de redes sociales como TikTok.

Durante una entrevista, Lyn May hizo de todo para probar que la brasileña le copió su famoso baile del reto 'Envolver', que muy popular se ha vuelto en las redes sociales, por lo que le manda un contundente mensaje.

De nueva cuenta, la vedette se ve envuelta en una polémica, pues asegura que todas le copian, ya que es quien hace primero todo e impone tendencia, y como prueba decidió hacer el tremendo bailecito frente al lente de la cámara.

"Ella me copió a mí porque yo empecé primero, todas me copian porque no saben hacer nada", externó Lyn May con respecto al tema, causando una gran revolución en las redes sociales.

Hasta el momento la artista brasileña no se ha pronunciado con respecto al tema, aunque muchos usuarios de Internet consideran que no lo hará. A pesar de las acusaciones, muchos desean verlas en acción juntas, esto durante una competencia de baile.

Por otro lado, Lyn May agregó que a finales de este año estará presente en el concierto que ofrecerá Bad Bunny en la Ciudad de México, y aseguró que sorprenderá a todos los presentes al presumir sus atributos. Cabe destacar que hace algunas semanas externó su deseo por colaborar con el intérprete del momento y su venida al país azteca sería la oportunidad perfecta para que se hable sobre el tema.

Leer más: Erik Rubín rompe el silencio sobre caso Sasha sokol