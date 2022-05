"Que escriba lo que se le pegue la gana": Ari Telch sobre mensaje de su hija Sofía a Ninel Conde

México. El actor mexicano Ari Telch reacciona al mensaje que días atrás escribió su hija Sofía dirigido supuestamente a su mamá Ninel Conde y en el que le señala con una imagen donde aparece con ella que fue tomada "cuando ella la amaba".

Sofía se sentiría desilucionada y avergonzada de su mamá Ninel Conde, se comentó en varios medios de comunicación días atrás, esto tras un fuerte mensaje que Sofía dirigió en sus redes sociales a su famosa mamá.

Pero ahora es Ari Telch, el papá de Sofía, quien en declaraciones a algunos periodistas en CDMX responde a cuestionamientos sobre el tema y opina si sabe que existan diferencias entre su guapa hija y su mamá Ninel.

Foto de Instagram

“No las he leído, no me interesa, mi hija tiene 25 años, creo que ya tiene derecho a escribir lo que se le pegue la gana”, respondió Ari Telch a periodista del programa Ventaneando cuando lo interrogó sobre la supuesta mala relación que llevaría su hija Sofía con Ninel.

Respecto a cómo se lleva él con su hija Sofía, el protagonista de telenovelas como Mirada de mujer confiesa que está en contacto siempre con la joven y le brinda su apoyo total en todo lo que ocupa: “Yo no la blindo papá, está educada, ella toma sus decisiones, ¡qué vas a andar blindando!”.

Sofía compartió en Instagram una imagen en la que aparece junto a Ninel Conde (en su infancia) y la acompañó con la canción Cuando ella me amaba, lo que originó una serie de críticas y especulaciones acerca de una mala relación entre madre e hija.

Pero luego Ninel salió a "defender" su nombre y papel de mamá y dijo en un encuentro con periodistas en CDMX que siempre la apoya, está orgullosa de ella porque tiene dos carreras y siempre la va a defender ante todo y todos.

Sofía Telch ha pasado los últimos años de su vida en el extranjero estudiando y ahora radica entre USA y México.