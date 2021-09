¿Qué fue de Alushe el inseparable amigo del Tinieblas, uno de los grandes de la lucha libre mexicana?

Alushe, un duende maya, es considerado todo un ícono en la lucha libre profesional mexicana; por muchos años fue el mánager y la mascota del reconocido luchador de la AAA Manuel Leal Peña, mejor conocido como Tinieblas. Su popularidad lo llevó más allá del cuadrilátero, participando en programas como Las aventuras de Capulina y Odisea Burbujas.

Es muy poca la información sobre la vida personal de Alushe, como su verdadero nombre. Algunas personas aseguran que se llama Jesús Juárez. Lo que si se sabe, es que nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco en 1967, padeciendo acondroplasia, enfermedad también conocida como enanismo.

Actualmente se hace llamar KeMonito, sigue siendo mánager de lucha libre y trabaja para la empresa Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Anteriormente en una entrevista para Meta comentó: "en el pasado yo fui Alushe y me convertí en el primer mini luchador".

Y no sólo en un acompañante en el ring a pesar de los riesgos, eso me catapultó a grandes batallas, que me llevó incluso a ser amigo de capulina en esa época.