¿Qué fue de Amanda de la Rosa, actriz quien formó parte del caso Paulette?

Luego del estreno de la controvertida "Historia de un crimen: La búsqueda", una serie de antología mexicana basada en el caso de la desaparición de la niña Paulette Gebara Farah, muchos se han preguntado que fue de cada una de las personas involucradas en este caso que indignó y conmocionó a todo México.

Una de las personas más polémicas en este lamentable caso fue Amanda de la Rosa, una actriz a quien muchos señalaron por supuestamente usar la desaparición y muerte de la niña Paulette para tener sus "cinco minutos de fama" y poder hacerse de un nombre como actriz. En la serie "Historia de un crimen: La búsqueda", Amanda pregonaba ser una atriz y cuando le preguntaban por alguna película que había realizado, ella respondía que en "Comando zorras".

Cabe señalar que esa película en realidad si exisitó, su nombre real es "Maestra del peligro: Comando Zorras", donde también actuaron Paola Durante y Tomás Goros. Amanda de la Rosa, a quien apodan "La China", no solo actuó en dicha cinta, sino que también participó como escritora.

De acuerdo con el portal IMDB, Amanda de la Rosa fue guionista del documental "The Third Root", de un episodio de "El Diez" y de la miniserie "¿Quién se comió la última media noche?".

Amanda de la Rosa era la mejor amiga de Lizette Farah, mamá de Paulette; ella la acompañó a ese tan mencionado viaje a Los Cabos, antes de la desaparición de la niña. Fue ella quien difundió a los medios de comunicación la noticia de la desaparición de la hija de su amiga. Asimismo estuvo en casa de la familia Gebara Farah durante la investigación de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, incluso, llegó a dormir en la cama de Paulette días antes de ser encontrada sin vida.

Amanda de la Rosa y Lizette Farah terminaron su amistad

En la serie original de Netflix, Amanda de la Rosa (quien es intepretada por la actriz Diana Bovio), es señalada en un principio como cómplice de un supuesto secuestro y asesinato.

Ante las difamaciones en su contra al estar involucrada en el caso de Paulette, decidió sacar un libro sin la autorización de la familia, libro que se tituló "¿Dónde está Paulette?", donde contó a detalle lo que ocurrió (según su versión). Ante esto Lizette Farah terminó con la amistad con Amanda.

Su libro no tuvo el éxito que ella se imaginó; no pasó de una primera edición. Sobre que el cuerpo de Paulette estuvo desde un principio en ese espacio entre la cama y la base, ella comentó al respecto en una de las entrevistas que dio para el lanzamiento de su libro, "si me dijeron que ahí estuvo el cuerpo de la pobrecita de Paulette, digo con todo el respeto y mandándole una bendición a donde quiera que esté, si yo me hubiera encontrado el cuerpo a mí me constaría, pero yo no vi nada".

En su cuenta de Instagram Amanda de la Rosa se describe como "activista". Comparte el arte que realiza con materiales reciclados.

Cabe señalar que ante el estreno de la serie, en su Instagram ha recibido ataques e insultos por parte de usuarios de dicha red social. "Desleal, oportunista, pacheca, organizadora de orgías, a ver con que sale despues de la serie, capaz y otro libro", "mal amiga", "cómplice de la asesina", son algunos de estos.

