¿Qué fue de Armando Araiza, el ex galán de telenovelas?

Fue en el 2012 cuando el actor mexicano Armando Araiza, participó en la telenovela "Abismo de pasión" de Televisa, donde interpretó a "Horacio" al lado de los protagonistas Angelique Boyer, David Zepeda y Mark Tacher. Tras terminar con las grabaciones de dicho melodrama bajo la producción de Angelli Nesma, el hermano de Raúl Araiza se alejó de los reflectores de la televisión.

A ocho años de su retiro de las telenovelas, ¿qué ha sido de la vida de Armando Araiza? En una reciente entrevista para People en Español, el actor comentó: "efectivamente llevo algunos años sin aparecer en televisión y no por nada en particular, es solo que la vida y el camino del entretenimiento me han llevado a realizar más cine, teatro y todo tipo de entretenimiento que nos dan hoy las nuevas plataformas digitales: actuando, realizando y produciendo contenidos digitales para entretenimiento y para publicidad".

Aunque ya no vemos a Armando Araiza (quien fuera uno de los galanes de las telenovelas mexicanas) en pantalla, continúa en el medio:

Me gusta estar enfrente y atrás de cámaras, así que feliz continúo trabajando en distintas formas para todas las personas que apoyan y disfrutan el entretenimiento.

Los inicios de Armando Araiza

Armando Araiza hizo su primera aparición a los trece años en la telenovela "El maleficio" como Juanito, compartiendo créditos con sus padres Raúl Araiza y Norma Herrera.

En 1987 participa en la telenovela histórica acerca de la Revolución mexicana, "Senda de gloria" donde interpretó a Gilberto, ese mismo año realiza dos filmes "Ases del Contrabando" y "Lamberto Quintero" teniendo en ambas papeles menores; después se integró a la telenovela "Quinceañera". En 1988 realiza el filme Itara "El guardián de la muerte", un año más tarde vuelve a la televisión en la telenovela "Dulce desafío" protagonizada por Adela Noriega y Eduardo Yañez.

En cuanto a su vida personal, en 1997 se casó con Elizabeth García con quien tuvo dos hijas: Romina y Paulina; en diciembre de 2008 anuncian su divorcio mediante un comunicado de prensa donde indican su separación en plan de amigos que "pretenden mantener por el bienestar familiar de sus hijas".

En la entrevista con People en Español el actor confesó:

Me encantará volver a hacer televisión en donde sea, en cualquiera de sus formas, la extraño.

"La televisión tiene una gran proyección y el día de hoy con los avances tecnológicos muero de ganas por volver a hacerla, no cabe duda de que se pueden hacer cosas maravillosas y de calidad".

