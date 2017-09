Qué fue de Armando Palomo "Libertad"

Armando Palomo fue un actor que destacó por su físico, como villano en telenovelas de Televisa.

Después saltó a la fama por su decisión de cambiar de sexo, convertirse en Jacqueline Arizmendi y "Libertad" como nombre artístico.

Su trabajó más famoso como Libertad fue "Laisa", personaje de Los Sánchez en TV Azteca, después de eso desapareció.

Alejado de los medios, es un referente de los famosos mexicanos con cambios de sexo, mucho antes del boom de Caitlyn Jenner.

Contrario a lo que hacen muchos famosos, él no dio entrevistas sensacionalistas sobre su vida.

Lo último que se supo de Libertad fue en el año 2016 cuando concedió una entrevista para un medio de espectáculos, mencionó.

La actriz dejó clara su postura de no querer hacerse la mártir ni vender su vida para causar lástima sobre su decisión de convertirse en mujer:

"Me prometí una cosa, no ir a los programas de esos que venden sensacionalismo a decir cómo sufría antes … Para mí esta no es la única vida que he vivido, esas son mis creencias".