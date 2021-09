¿Qué fue de Bobby Larios, ex novio de Niurka Marcos? Reaparece y revela terrible enfermedad (VIDEO)

El cantante y actor mexicano Bobby Larios sorprendió al confesar haber padecido una terrible enfermedad. "Me puse a llorar, mi esposa me abrazaba", expresó la ex pareja sentimental de la vedette cubana Niurka Marcos, durante una entrevista para el show de YouTube "Chisme no like", el cual conducen Elisa Berastain y Javier Ceriani.

Bobby Larios dio a conocer haber padecido cáncer y afortunadamente fue detectado a tiempo; durante seis semanas fue sometido a radioterapias: "yo me empecé a sentir como medio raro, muy extraño, un cáncer que se detectó a tiempo y se fue haciendo más pequeño, porque era un 10 por ciento que yo tenía, hasta que se fue eliminando".

Cuando el también bailarín de 51 años de edad y originario de la Ciudad de México, fue diagnosticado con cáncer, sintió mucho temor pues su hermana y papá fallecieron a consecuencia de esta enfermedad.

Gracias a Dios lo mío fue muy poquito, yo vengo de familia de cáncer, mi hermana murió de cáncer, mi papá murió de cáncer, mi mamá siempre nos decía a nosotros hay que revisarse, estaba por la próstata.

Bobby Larios resaltó que el apoyo incondicional de su esposa Evelyn Umpierrez, también una sobreviviente de cáncer, fue de vital importancia durante este proceso.

"Me puse a llorar, mi esposa me abrazaba, porque mi esposa es sobreviviente de cáncer de mama, me puse a llorar como niño en la camioneta, no podía creer lo que me estaba pasando, y cuando los doctores me revisaron me hicieron 12 biopsias, fue el dolor".

