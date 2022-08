¿Qué fue de Buffy, La Caza Vampiros, y a qué se dedica ahora Sarah Michelle Gellar?

Fue un 10 de marzo de 1997 cuando la televisión estadounidense estrenó Buffy, La Caza Vampiros, una serie creada por Joss Whedon y protagonizada por Sarah Michelle Gellar, logrando ganarse el cariño del público gracias a su historia y también por la actriz.

La serie constó de 7 temporadas y 144 capítulos desde 1997 hasta el 2003, colocándose como una de las series favoritas de la audiencia a finales de los años 90 y a principios de los 2000, aunque actualmente se mantiene vigente entre el público.

El 20 de mayo de 2003 finalizó la serie Buffy, La Caza Vampiros, luego de 6 años de transmisión, lo que entristeció bastante a sus fanáticos, sin embargo, el recuerdo y el cariño permanece. A casi 20 años de su conclusión, muchos anhelan un reencuentro de su elenco o algún especial para conmemorar su impacto, aunque al respecto ninguno de los involucrados ha hablado.

Por otro lado, la actriz Sarah Michelle Gellar continuó cosechando éxitos en su carrera, tales como I Know What You Did Last Summer (1997, Scream 2 (1997), Cruel Intentions (1999), Scooby-Doo (2002) y Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed (2004), y la adaptación estadounidense de las películas japonesas The Grudge (2004)8 y The Return (2006).

A casi veinte años del final de Buffy, La Caza Vampiros, así luce actualmente Sarah Michelle Gellar. Foto: Internet

Luego del nacimiento de su hija, en 2009, la actriz decidió tomarse un descanso de dos años y volvió en 2011, protagonizando el drama Ringer, posteriormente participó en breves proyectos, algunos de doblaje, y continuó con apariciones esporádicas en diversas series como The Big Bang Theory, además de Sometimes I Lie. Finalmente, hasta ahora, su último proyecto es Hot Pink, una comedia de Amazon Studios.

Desde el año 2000, Sarah Michelle Gellar está casada con Freddie Prinze, Jr., actor con el que compartió créditos en distintos proyectos, como las películas de Scooby-Doo, donde fueron la pareja Fred y Daphne. Juntos tienen dos hijos, Charlotte Grace y Rocky James, nacidos en 2009 y 2012, respectivamente.

